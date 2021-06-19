【千古玦塵】周冬雨身型樣貌難以支撐仙女角色　網友：似天山童姥

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-19 08:00

由周冬雨、許凱主演，改編自星靈仙俠小說《上古》的古裝言情仙俠劇《千古玦塵》於17日開播，早在劇集官宣以及發布定妝照之時，大部份網友都不太看好周冬雨出演該劇，一來她在電視劇中的演技飽受詬病，二來這個角色是仙氣十足的四大真神之首，單是樣貌周冬雨就已經大打折扣，因此劇集首播後，毫無意外，周冬雨的演技又引起網友熱議。

大家能看到周冬雨的仙氣嗎？（劇照）

雖然貴為三金影后，但周冬雨靠的都是同類型角色——叛逆少女，所以一直以來，網友們都不太買賬，加上她在其他影視作品中的表現也差強人意，更有天價片酬、EQ低等問題出現，所以質疑聲不斷。從新劇首播的反饋來看，這一切都不無道理。

周冬雨戲路非常受限。（微博@周冬雨工作室）

首先就是配音問題。作為三金影后，甚至有第24屆上海電影節金爵獎（SIFF Golden Goblet Awards）主競賽單元評委身份加持，周冬雨出演電視劇竟然還需要配音，單是這一點就已經令人費解。除此之外，為她配音的季冠霖是觀眾非常熟悉的配音員，聲音鏗鏘有力，適合大氣型女主角，與周冬雨形象有很大出入，因此令觀眾相當出戲，被網友揶揄「似唱雙簧一樣」，跟她的面相不合。

季冠霖也曾為孫儷的「甄嬛」、楊冪的「白淺」等很多古裝劇配音。（劇照）

其次就是造型問題。原本周冬雨身材瘦削嬌小，即使已經年近30，做起學生妹也絲毫無違和感，可惜成也蕭何，敗也蕭何，這樣的她放在仙俠劇中，就好似小朋友偷穿了成年人的衣服，幼小的身型難以支撐仙氣飄飄的戲服，與同劇的演員似乎在不同的次元上，看上去有些奇怪。

最後，就是周冬雨自身的演技問題。即使本身形象同仙氣不沾邊，但其實也可以靠演技支撐，不過可能由於現代叛逆少女演得太多，周冬雨在該劇中以慣用的太妹式演技表演，動作幅度大，表情也很浮誇，有時又沒有什麼變化，一笑就露出大板牙，做不到收放自如，難怪觀眾會評價「好似傻笑一樣」。

事實上，周冬雨曾在訪問中提及自己推掉古裝世紀美人的劇本，當時她說：「因為我感覺我根本演不了，我不是那種大眼睛的美人，你讓我去演一個根本不適合我的角色，我也想演，但是我覺得太尷尬了，如果讓我演一個古裝的傳統美人，我是演不了的。」當時的周冬雨對自己的戲路尚有一個清晰的認知，為何現在突然有勇氣出演古裝仙氣美人呢？基於她在2017年拍攝劇集《幕後之王》的片酬為1.09億（約1.3億港元），不少網友都猜測，或者是高價片酬驅使的緣故。

周冬雨《幕後之王》被評演技差竟獲過億片酬？ 網友怒：錢好易搵

反觀當年和周冬雨一起拿金馬影后的馬思純，雖然成績不如周冬雨輝煌，但她不久前與白敬亭主演的劇集《你是我的城池營壘》意外爆紅，口碑收視雙收，在劇中的演技也非常真實自然，網友基本一致好評。

馬思純在《你是我的城池營壘》中表現可圈可點。（劇照）

其實網友也不是否認周冬雨的演技，只是她被捧得太高，加上成績在同輩甚至85後花旦中都一騎絕塵，觀眾對她的期望自然很高，而同為三金影后的周迅、金馬金像影后趙薇等，在電影電視中的表演切換自如，演技備受認可。然而另一位「謀女郎」兼三金影后章子怡，在劇集《上陽賦》中也遭遇事業滑鐵盧。可見電視劇非常考驗演員的功力，因為比起電影有很多個人發揮空間，也沒有太多時間NG，相反電影更加考驗的是導演的功力，可以一個鏡頭一個鏡頭慢慢磨，達到導演對劇情以及意境的要求。所以，選擇一個適合自己的劇本同角色也非常重要。不過還是那一句，好的演員可以駕馭任何角色。