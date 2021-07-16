全民造星IV︱KOL強勢參戰搏入女團　193親生妹郭嘉盈玩埋一份！

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》今年選拔全能女團，公開招募引起熱烈反應，據悉已收逾4千份報名表，周五（16日）額外舉行即場報名，早上亦設有特別面試環節招待傳媒，不少KOL及行內人都是座上客，包括：人氣強勁的利君牙（陳柏寧）、「試當真」的倪安慈、「啱Channel」的Jackie（劉展翹）、元祖級YouTuber Kikko（戴月）、火雞姐（丁可欣）等，拍過《男排女將》的余香凝妹妹Zoe（余潔滢）、歐陽巧瑩的妹妹歐陽巧霖，以及ERROR成員193（郭嘉駿）的妹妹Michelle（郭嘉盈）亦有參賽。

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Michelle畢業以後為全職文員，卻感人生平淡，受哥哥193影響、見其可以喜歡的事作職業，自己又喜歡唱歌而決意參賽：「其實我都可以！」家人亦十分支持她的決定，問起哥哥有否給予貼士，她說：「做自己、裝備好自己、要識得面對人哋嘅評論。」Michelle自言性格與哥哥相似，一樣說話直接。

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Zoe之前主要以演員身份活動，自認起點比素人高：「我想大家重新認識我，所以要更加努力；始終觀眾冇睇過我唱歌、跳舞表演，而我中學開始已經好鍾意，我都想做個全方位藝人。（演員、女團二揀一？）女團！演員有好多時間都係等待，女團感覺比較充實，都可以有機會拍劇。」已經完成面試的Zoe自覺有點失準，仍獲導師稱讚有親和力、有觀眾緣。

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阿慈、利君牙、Jackie都在不同平台為大眾所認識、有一定的知名度，阿慈參賽希望展示與在《試當真》的不同面貌：「平時都係比較搞笑、或者醜角、下把位，都想展示下多啲可能性。」利君牙的短期目標為入圍：「先會再有後話。」至於會否因為KOL身份而有「特別待遇」，利君牙指：「反而會特別嚴格，對我哋有一定期望同要求。」阿慈認同道：「都明觀眾會覺得會唔會有啲唔公平，或者懷疑因為知名度先入，唯有盡力做好自己。」Jackie續言：「希望自己可以將呢份壓力轉成動力。」