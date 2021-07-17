爸爸去哪兒︱小山竹紀美伊長大了　父母狂Po相衣著打扮捱批

內地親子真人騷《爸爸去哪兒》，捧紅了多位可愛小孩，尤其是第5季有陳小春和囝囝Jasper，杜江和兒子嗯哼，但有一位素人家庭出身的小女孩小山竹，精靈可愛的樣子，節目中俘虜大批粉絲，而她跟實習奶爸鄧倫的互動，至今仍是觀眾的集體回憶，轉眼間小山竹已經長大了，素人父母卻幫她接了不少廣告，瘋狂吸金，而她的濃妝和衣著，更被網民垢病，難怪鄧倫曾表示不希望小山竹進入娛樂圈。

小山竹同Jasper好好朋友。（小山竹微博）

小山竹真名是紀美伊，父親是職業司機，母親是家庭主婦，拍攝《爸爸去哪兒5》時只得5歲，眼仔碌碌，趣緻可愛，經常跟著小春囝囝Jasper通山走，節目組安排了鄧倫當小山竹的實習奶爸，二人雖然沒有血緣關係，但小山竹人見人愛，鄧倫也視小女孩是自己女兒。節目完畢後，小山竹因可愛樣子讓人留下印象，而且獲得不少服裝品牌的廣告，小山竹父母見有利可圖，馬上為女兒開微博，不斷Po相維持人氣，而且打扮愈來愈成熟，甚至有露腰裝等不合兒童尺度的照片，被網民紛紛聲討。鄧倫其實在《爸5》完結後，曾透露不願意跟小山竹再次同框合作，他只希望小山竹當個普通的孩子，快快樂樂長大，有屬於自己的童年。可惜事與願違，小山竹始終要過上童星生涯，為父母賺錢。

小山竹拍攝《爸爸去哪兒5》走紅，鄧倫曾當她的實習奶爸。（小山竹微博）

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同場加映蘇麗珊靚相：