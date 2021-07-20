呂麗君與劉鑾雄情斷7年　傳獲20億分手費大拆解

香港四大富豪之一的劉鑾雄（大劉）過往情史豐富，除了與元配寶詠琴育有一子一女外，他亦與紅顏知己呂麗君（現名呂姵霖）和甘比（陳凱韻）先後育有一子一女和兩女一子。呂麗君和甘比明爭暗鬥多年，直到大劉在2016年登報指與呂麗君已於2014年正式分手，最終情歸甘比，二人於2016年11月18日入紙註冊結婚，大劉送贈大量資產令甘比成為終極贏家，一躍成為香港女首富。

「大劉」劉鑾雄的妻子陳凱韻（甘比）才是終極大贏家。（視覺中國）

當時有指大劉分手前花在呂麗君的起居飲食、大量現金、首飾及其他禮物總值超過20億元，更盛傳她持有的物業資產包括市值約4.8億的山頂白加道三十一號A獨立屋連花園及私人泳池、市值約10億的渣甸山白建時道十二號大宅、市值約9,000萬的中半山雅賓利大廈單位連車位、至少三架遊艇以及英國6層高大宅。

山頂白加道三十一號獨立屋連花園及私人泳池

渣甸山白建時道十二號大宅

中半山雅賓利大廈

當年盛傳呂麗君有20億分手費。（視覺中國）

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但據知原來上述盛傳至少約16億物業資產，實際持有人並非呂麗君！據知，山頂白加道三十一號A獨立屋連花園及私人泳池原本是大劉借給呂麗君父母暫住的地方，二人分手後，一度改以租住形式，事隔一年後租約期滿，目前由大劉關連人士透過CROWN CASTLE LIMITED持有。而呂麗君一對子女所住的渣甸山白建時道十二號大宅是大劉安排給他們的住所，呂麗君則以照顧子女為由同住，真正的持有人為甘比。至於市值約9,000萬的中半山雅賓利大廈單位連車位則由大劉與女兒劉秀盈共同持有，而呂麗君以託管人的身分暫時持有。大劉亦從未贈予她遊艇及英國6層高大宅，呂麗君只是曾經住過該大宅而已。

至於市值約9,000萬的中半山雅賓利大廈單位連車位則由大劉與女兒劉秀盈共同持有，而呂麗君以託管人的身分代女兒劉秀盈暫時持有。大劉亦從未贈予她遊艇，英國6層高大宅亦只是呂麗君曾經住過而已。

點撃下圖睇甘比和大劉恩愛畫面！

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