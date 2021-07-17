專訪︱Anson Lo心裏有個「教主」但唔係Edan：佢會幫我煮宵夜！

「我都想屋企有個阿牧」，大概每一位有看港版《大叔的愛》的觀眾都有同感。阿牧的溫柔，對阿田無微不至的照顧、無私的愛與付出，近乎完美的人設俘虜萬千觀眾心之餘，亦令盧瀚霆（Anson Lo）人氣爆升。阿牧與阿田的感情更延續到Anson Lo的新歌《不可愛教主》，這亦是劇集的片尾曲。「不可．愛教主」與「不可愛．教主」對阿牧甚至Anson Lo來說都有不同的解讀，就由「教主」親自分享這種很愛而不能愛的無奈，而他身邊亦有一位「教主」陪他走過高山低谷。

撰文：陳芷穎

攝影、短片：葉志明

剪接：陳芷穎



Anson Lo在港版《大叔的愛》飾演溫柔的阿牧，近乎完美的人設俘虜萬千觀眾心之餘，亦令教主人氣爆升。（葉志明攝）

任何你很喜歡的人就是你的教主

《不可愛教主》有兩種解讀，兩種都表達出很愛卻不能愛的無奈和心痛，就如劇中阿牧與阿田的感情一樣，Anson說任何你很喜歡的人，他就是你的教主：「『不可．愛教主』係當你好鍾意一個人，而你又知道佢未必好鍾意你，你都選擇好珍惜佢、陪喺佢身邊守護佢，無私嘅愛就為『不可．愛教主』，任何你好鍾意嘅人，佢就係你嘅教主。『不可愛．教主』係當你好鍾意佢，但佢又唔鍾意你，而你失望甚至絕望時去說服自己，個教主唔可愛、無嘢值得你去愛，係一種好絕望嘅心情。」

大概每個人都嘗試過暗戀的滋味，Anson也不例外，現時他心目中亦有一位「教主」，她就是Anson的媽媽「教母」：「尤其是呢一年，佢為我付出嘅時間愈嚟愈多，佢會夜晚起身同我傾偈，甚至會幫我煮宵夜，為我付出好多，媽咪呢位教主好可愛。」

大概每個人都嘗試過暗戀的滋味，Anson也不例外。他現時心目中的「教主」是媽媽，他亦感激「教母」的付出。（葉志明攝）

聲帶發炎類固醇起不到效用 Anson感絕望靠意志捱過

錄製《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》時，Anson因嚴重睡眠不足以及一直以來的說話方法令聲帶發炎和結繭，再加上當時MIRROR正舉行一連六場的演唱會，病情嚴重到他連說話都非常辛苦，花姐一度提議Anson放棄錄製片尾曲：「講兩、三句嘢就要Stop一個鐘，完全講唔到嘢。好大壓力，好驚辜負咗呢首歌，填詞嘅 Riley（林若寧）每一句都好中阿牧嘅心情，所以好想唱好佢，但嗰時能力上唱唔到。花姐提議不如同監製講唔唱喇，廢事唱得唔好，直接冇片尾曲。但嗰時開始咗頭兩個部分嘅錄音，開始咗點解唔完成埋佢，死頂就完成埋佢。」

Anson當時吃了很多藥物，甚至連類固醇亦起不到作用，他坦言當時感到非常絕望：「個零兩個禮拜搭住演唱會，連類固醇都食埋，但頭幾日唔係好Work，嗰時幾絕望。已經食咗最勁隻藥，但好似冇咩分別，用意志捱過。」

錄製《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》時，Anson因嚴重睡眠不足以及一直以來的說話方法令聲帶發炎和結繭，他連說話亦非常辛苦。（葉志明攝）

生日獲大眾關注感驚訝 「第一次有咁多人同我講生日快樂」

7月7日是Anson的生日，「神徒」準備了鋪天蓋地的應援，由巴士燈箱、碼頭巨型廣告甚至郵輪，他表示驚訝之餘亦沒有想過生日會得到大眾關注：「冇諗過咁多款式同數量，咁大個仔第一次有咁多人同自己講生日快樂，大家對我嘅愛好多、好豐富。」

人氣爆升帶來的就是一舉手一投足都會引來注目，Anson說暫時未感受到當中的不便全因他根本沒有時間獨自出街：「好耐冇試過自己行喺條街，而唔係工作Purpose，好耐冇試過Shopping，好耐冇試過同朋友出街食飯，好少所以唔知。我諗都唔大影響，自己幻想個畫面，大家認到對我嚟講唔係困擾。」雖然Anson密密麻麻的工作已霸佔他大部分的時間，不過他卻樂此不疲，更說要把握每個機會，盡力做好每一個工作，認真的教主、又或是溫柔的阿牧同樣十分迷人。

服裝：Sandro Homme, Giuseppe Zanotti

Styling: PIPA Creative

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

化妝：Giann Cheung @ Annie G Chan Makeup Centre

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