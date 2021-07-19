吳亦凡被前女團成員張丹三爆料 事主爆曾被男方在飯局中摸胸

吳亦凡的選妃事件發酵越來越大，不少自稱有關聯的人都紛紛出來譴責，雖然他本人以及工作室發聲明否認，但網友們根據以往先例，傾向於相信都美竹的說話，再加上昨天（18日）都美竹在微博打的千字文，令吳亦凡在網友心的形象大趺。



吳亦凡在微博發聲明從未誘姦及迷姦未成年少女。（微博）

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吳亦凡遭都美竹爆性事兼指控誘姦未成年 回應：若有自己進監獄吳亦凡與都美竹情慾語音對話曝光成熱搜：你可以來一趟陪陪我?

另外24歲的前「SNH48」成員張丹三也透過微博發聲，不僅曬出吳亦凡多次約她見面的私訊紀錄，甚至還問她是不是沒和別人發生過關係，讓張丹三不解回應：「我覺得有些不尊重女性！」張丹三由與吳亦凡相識先說起，二人是在去年8月認識，表示是吳亦凡說有共同好友便主動加她，當時張丹三抱著當認識前輩認識一下也沒關係，張丹三直言幸好不是吳亦凡的粉絲，加上也記起他的負面新聞，所以對於與吳亦凡的相處很理智。

張丹三發布多張和吳亦凡的對話圖片。（微博）

張丹三的長文如下：「想想就很後怕 其實他也有來找過我 之前也沒打算說什麼 但最近看到越來越多的討論 才意識到這個實質就是欺騙！ 而且利用自身光環不止欺騙了我一個…還好 我很幸運 因為我的防備心、遲鈍感、 所以並沒受到實質傷害 但是好像並不是所有人都這麼幸運 雖然宇宙的真實運轉法則是什麼我沒辦法給出肯定的答案..至少這樣的事情是不對的！」

同時張丹三責罵吳亦凡利用每個人渴望愛的本能的更去利用對愛情的嚮往，設置甜蜜的陷阱：「這是很邪惡的一件事情，愛不是一件可以被輕蔑對待事情 人與人之間的相處尊重是基本的 還有！想對大家和自己說 如果女生在一段對話或關係中感到任何冒犯或不適 就勇敢的說不！停止！不要因為對方是誰。 我沒受到實質的傷害 不聲討誰 只是想讓粉絲清醒一點 也給女生打個預防針 不管對方是誰都不要放鬆警惕 保護好自己」

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