聲夢傳奇｜姚焯菲被男粉絲「襲擊」片段曝光　險被刮傷眼睛及臉部

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》決賽昨晚（19日）圓滿結束，由炎明熹勇奪冠軍殊榮。無綫昨晚於3號風球下臨時決定開放2號錄影廠，讓240名粉絲進錄影廠為偶像打氣。由於現場有大批粉絲都想近距離接觸偶像和合照，工作人員就安排他們分組跟偶像合照或簽名，限時15秒至20秒。現場所見，冠軍炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）的粉絲最多，要分四組合照。

炎明熹同粉絲合照。(FB截圖)

根據「TVB娛樂新聞台」官方專頁的直播中可見，當Chantel與第三組的粉絲合照完後，一眾熱情的粉絲即紛紛遞上紙牌或照片等給她簽名，期間有一位身形高大戴眼鏡的男粉絲，突然將紙牌伸向Chantel近胸口的位置，已即時有工作人員推開他，可是被推到站在Chantel身後的他，繼續伸手把紙牌從後遞到Chantel面前晃來晃去，期間更撞到她的頭部，又差點刮到她的眼睛和面部，隨時受傷，可謂相當驚險。

姚焯菲與粉絲合照。(FB截圖)

Chantel突然「遇襲」即嚇花至容失色，一臉驚惶失措，她身旁的工作人員見狀亦立刻出手推開該男子的手臂，並勸喻對方：「唔好咁！冷靜啲！」但對方無視勸喻，情況一度混亂，工作人員為了保護Chantel唯有拉住她離開。Chantel被拉走前仍堅持簽名，並一臉無奈地表示：「我睇唔到簽咗啲咩！」未幾Chantel再折返與最後一組粉絲合照和簽名。

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