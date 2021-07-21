40歲唐詩詠零濾鏡上鏡頸紋盡現　「最佳女友」變師奶仔？

一向被大讚樣貌甜美的唐詩詠，被外界封為「最佳女友」，雖然近年她多次被指樣貌與初出道時差距頗大，尤其是雙眼皮變得特別明顯，但詩詠都無懼傳言，日前她上載了一段短片，示範正常人同港劇女主不同的嬲樣。片中詩詠先是紥起頭髮，對着鏡頭擺出嬲樣，眼神十分凌厲，但零濾鏡下的她頸紋盡現，而且還有雙下巴，網民紛紛留言表示驚訝：「睇落真係有啲老」、「點解老咗咁多」、「呢個死亡光線好顯老」、「發福變師奶仔」、「頸紋好明顯，要保養下」。



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不過亦有粉絲留言為詩詠反擊：「呢個年紀Keep到咁已經好好」、「一樣咁靚」、「冇用美顏自然美」、「唔用濾鏡好真實」。詩詠當年在劇集《當四葉草碰上劍尖時》中樣貌青澀，單眼皮亦十分明顯，但近年她除了氣質變得更成熟知性之外，雙眼皮亦特別深，因而被指變樣。不過其實現年40歲的詩詠本身有點童顏，不化妝反而顯得更後生，私底下她都不介意以素顏示人，皮膚依然白滑細緻！

素顏的詩詠皮膚依然白滑細緻！（IG@natalietong53）

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當四葉草碰上劍尖時︱演員18年前後樣貌對比 一人變化最大成索女