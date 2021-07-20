香港小姐2021︱28位佳麗官方照發放　「花女」陳聖瑜繼續最性感

無綫的年度盛事《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為口號，準決賽及決賽將於8月22日（星期日）和9月12日（星期日）隆重舉行。大會今日發放佳麗官方照，28位佳麗在官方照片中「清一色」穿上米色和白色衣服，展現她們的美態及特質。



早前28位佳麗見傳媒。（資料圖片）

今屆港姐破天荒以真人騷形式舉行，安排28位入圍佳麗入住西貢WM Hotel，參與真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。28位入圍佳麗分成4隊，由8位歷屆香港小姐曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒、朱晨麗、張秀文、馮盈盈及何依婷以師姐身份領軍，一連10日接受連串意想不到的考核，力爭晉級資格，希望「STAY」到決賽。一共6集真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至11日（周一至三）及8月16至18日（周一至三）晚上10時30分於翡翠台播映。大會明天將率先安排入圍佳麗在WM Hotel首度以泳裝會晤傳媒，展現其優美體態。大會特設香港小姐Facebook專頁「Miss Hong Kong Pageant」及IG帳戶「misshkpageant」，讓大家可以隨時隨地緊貼眾佳麗的最新消息，多角度了解她們各方面的潛能及美態。

點擊下圖逐格看每位佳麗的官方靚相︰

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