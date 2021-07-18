全民造星IV︱戴穎接捧帶「女版MIRROR」　「新花姐」原來係靚女！

ViuTV節目《全民造星IV》今年以培育女團作招徠，節目進入到選拔階段，公開招募反應熱烈，據悉已收近四千份報名表。製作組於上周五（16日）舉行即場報名造勢，當日節目監製花姐（黃慧君）與未來女團經理人戴穎（Wing）亮相，更一同接受訪問，而花姐更大讚Wing看女生的眼光好準確，令不少人好奇這位「新花姐」是何方神聖？



公開招募當日，花姐（右）跟Ｗing（右）一同做訪問，可見其地位。（陳順禎攝）

現年30歲的Wing曾在太陽娛樂工作了一段時間，在藝人管理方面，有一定的經驗。現在加盟ViuTV，將會出任新女團的經理人。而事實上，Wing也是一名舞台劇演員，例如在2019年，她曾跟陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）合作演舞台劇《如果只得一分鐘》，跟Ian更有感情線。她的外表高䠷，也是氣質美女一名！

MIRROR開演唱會時，Wing也有到後台跟12子拍照留念，更表明︰「跟mirror 有種自以為又說不出的緣份。」（IG@bwingtai）

而早前她與花姐一同接受《香港01》訪問時，講到二人認識的淵源，花姐就透露是因為MIRROR結緣：「我做MIRROR經理人嘅時候完全冇經驗，魯生就搵Wing幫手，點知佢放咗飛機；後來真正認識佢之後都好想佢幫我照顧MIRROR但佢都拒絕，直到今次。」而Wing指自己做了個艱難的決定：「最後說服自己係新嘅力量，同女團一齊為香港娛樂圈發掘新元素。」

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