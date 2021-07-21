鄭爽稱無法承擔電視劇大額賠償　自爆生活拮据：每日喝自來水為生

鄭爽同張恒因為代孕棄養風波而鬧翻。（視覺中國）

內地女星鄭爽因「代孕棄養」一事形象一落千丈，沉默多時身在美國的她忽然於19日深夜發千字文後，21日凌晨3時許再發長文，以8點回應舊愛張恒指控，自爆自己在美國生活拮据：「每日喝自來水為生，連大姨媽的衛生巾都需要保持節儉。」

鄭爽千字文否認棄養「沒拿1.6億片酬」 張恒反擊：你衝動期挺久

鄭爽7月19日千字文：

鄭爽指自己「無法承擔電視劇（《倩女幽魂》《絕密者》）對我起訴的大額賠償」，自爆於美國生活拮据：「我告訴你我每日喝自來水為生，一共有5件T恤兩條牛仔褲，從沒點過外賣，看小孩子要打Uber，生活全靠朋友支撐，擦買給小朋友的護臀霜，連大姨媽的衛生巾都需要保持節儉，衛生紙更是節約著用，省下來的錢給小孩子買車厘子藍莓每次的育兒教練費用，以及一些小朋友的玩具。」

鄭爽與經理人公司連日來發文道歉。（鄭爽事務部微博）

近幾年鄭爽拍下大量綜藝節目，有綜藝女王之稱，據張恆代理律師周俊說，鄭爽與張恆以及父親鄭成華共同參加的真人騷節目《女兒們的戀愛》，第二季節目除去先導片一共是13期簽了兩份合同，片酬共高達2400萬。2020年鄭爽參加12檔綜藝節目，收入之高可想而知。不過這篇微博已刪，鄭爽指：「自己的事再說，關注災情要緊。」隨後持續轉發暴雨災情中的求助資訊。

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