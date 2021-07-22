阿Sir早晨｜宣萱選擇沉默祝褔黎明　重溫TVB五大「守愛聖人」

好無綫（TVB）劇集《阿Sir早晨》最近在翡翠台深宵時段重播，為配合奧運比賽以及精華重播節目，近兩晚深宵時段連播兩集，由7月23日至8月8日由於播放《2020東京奧運 深夜精華》關係，深宵時段亦無劇集播放。

《阿Sir早晨》中，黎明與李綺虹飾演一對，二人劇中經常放閃，惹人妒忌。但最心酸的人莫過於在劇中與黎明青梅竹馬的宣萱，由讀書時期已經開始暗戀黎明，到後來一起在同一間學校教書，以為近水樓台先得月，卻突然殺出一位李綺虹。眼見黎明和李綺虹發展迅速已經到談婚論假的階段，同場的宣萱亦只能暗暗鼻酸，埋葬自己對黎明的傾慕。

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其實「愛人結婚，新娘／新郎不是我」的情節經常出現於TVB劇集，觀眾們對一班「守愛者」只能替他們著緊，心中戥他們不值，往往認為被愛的一方「應該」要更懂得珍惜「守愛」的人。例如林峯在《溏心風暴之家好月圓》中飾演「管家仔」甘永好，而這個角色堪稱歷年TVB劇集中數一數二的「聖人」，就算「于素心／阿秋」鍾嘉欣心有所屬，甚至甘心情願做第三者，他依然堅守在女方遙遠的附近，向她付出所有心機和時間，所以最後兩人有情人終成眷屬，觀眾更覺滋味。不過講到最無私定非《大唐隻龍傳》中的婠婠（胡定欣飾）莫屬，因為她不單止在遠方默默祝福兼守護徐子凌（吳卓羲飾）和師妃暄（唐寧飾），她對徐子凌的愛，即使相隔多年仍然堅守著，矢志不渝。

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