黎耀祥內地吸金不忘苦練國語進步神速　為河南水災誠心跪地祈福

近日河南鄭州暴雨成災，圈中不少藝人都十分關注河南災情，紛紛慷慨解囊，捐款、捐物資，支援災區。而連月來一直留在內地工作的視帝黎耀祥，亦有拍片為災民祈福，他寫道：「大家團結一致為河南加油，鄭州平安#河南暴雨互助#河南一定行！」



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片中身穿黑色T恤的黎耀祥神情凝重，他表示非常關注災情：「我希望早點雨過天晴，我們每一個中國人都會為河南加油打氣，希望雨快停、水快退，河南平安。」最後更雙手合十，跪地祈福，不少網民都留言大讚他非常誠心，國語更講得愈來愈標準！其實黎耀祥自今年3月底離港到內地工作以來，除了拍戲之外，更輾轉不同城市出席活動，包括杭州、上海、天津、蘭州、廣東等，所到之地都吸引不少粉絲捧場，看來他在密密搵銀的同時都有苦練國語，大有進步！

黎耀祥連月來工作不斷。（微博@黎耀祥Wayne）

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河南水災 | 英皇共捐款1415萬 章子怡孫儷等多位夫妻各捐100萬

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