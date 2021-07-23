屍戰朝鮮：雅信傳︱全智賢等足50分鐘先出場　真正身份終揭曉

劇迷等待一年多的《屍戰朝鮮：雅信傳》今天（23日）終於開播，今集作為前傳，主要交代在朝鮮出現喪屍前的故事，相信劇迷已聯想到這場瘟疫與全智賢有着重大的關係。



以下含劇透，未看者請按以下連結速逃！！！！！

屍戰朝鮮：雅信傳︱開播必睇4大看點 全智賢報仇另有意思？

↓

↓

↓

↓

↓

↓

全智賢童年時期因想採摘山蔘而發現生死草。（Netflix截圖）

《屍戰朝鮮：雅信傳》作為前傳，交代了新角色「雅信」的兒時遭遇及背景等。開播前，對於「雅信」的身份劇迷有兩大猜測，一是知道如何對付喪屍的女戰士，二是散播這一場瘟疫的「喪屍之母」，顯然短短一個半小時，故事就清楚交代了答案是後者。

今季就連老虎都變喪屍，但可惜未見牠與全智賢有交手。（Netflix截圖）

而為何全智賢明知「生死草」令死人翻生後會有嚴重後果，她仍要刻意讓「生死草」帶到朝鮮，這當然是她復仇的方法。「雅信」兒時生活的城底野人部族因「婆豬衛女真族」的突襲而滅亡，她的母親及胞弟在火中喪命，擔任朝鮮密探的父親也被擄走虐至不似人形。

全智賢曾向官員求救，但她沒想到眼前的就是幫兇之一。（Netflix截圖）

按圖睇小「雅信」求助官員催淚一幕：

+ 21

等全智賢出場，足足等了50分鐘！（Netflix截圖）

按圖睇全智賢出場第一幕：

+ 2

全智賢當年曾向父親效忠的官員求救，不但被拒絕，她更於成年後發現，原來是朝鮮官員為了自保嫁禍城底野人部族，觸發起「婆豬衛女真族」突襲無辜邊彊人一事。感到背叛的全智賢於是用「生死草」當武器，目的只為殺害朝鮮所有人。

全智賢成年後發現真相。（Netflix截圖）

全智賢於是決定利用生死草為家人報仇。（Netflix截圖）

故事只花了一個半小時就成功交代整個起端，清楚精簡得來依然強而有力，但亦因而劇迷需要等足50分鐘才會見到全智賢登場。如果純粹想欣賞全智賢的動作戲的話，可能會略嫌可惜。此外，《屍戰朝鮮》作為以喪屍為主的劇集，今集喪屍出場的份量比前兩季大大減少。雖然有着同樣的緊張感，但規模卻少得多，單追求畫面刺激感的觀眾或會覺得不夠過癮。

全智賢就是這場瘟疫的擴散者，能被稱「喪屍之母」。（Netflix截圖）

按圖睇全智賢報仇的英姿：

+ 18

同場加映：《屍戰朝鮮》傳開拍《世子傳》 講朱智勛「李蒼」成王之路

《屍戰朝鮮：雅信傳》最新劇照：