全智賢《屍戰朝鮮：雅信傳》海報曝光　《白頭山》童星將演小雅信

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-15 16:30

由全智賢及朴秉恩主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》早前宣布將於7月23日開播，自預告片公開後，劇迷已萬分期待。昨日（14日）Netflix再公開五張劇集的海報，《白頭山：半島浩劫》童星金詩雅更將飾演童年時期的全智賢。

全智賢於《屍戰朝鮮》第二季結尾登場。（Netflix）

距離《屍戰朝鮮：雅信傳》開播還有一個多月，Netflix今天再加碼五張海報。海報中可見曾出演電影《白頭山：半島浩劫》的童星金詩雅，將飾演全智賢的童年角色「小雅信」外，亦見到黑夜中綻放中的生死草、瞳孔變白的老虎喪屍、疑似滿地的人類屍體，以及被生死草包圍的「小雅信」，神秘的氣氛讓劇迷更好奇故事走向。

《白頭山：半島浩劫》童星金詩雅將飾演全智賢的童年。（Netflix）

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今集外傳將回到《屍戰朝鮮》第一季前，講述全智賢是北方女真族部落的繼承人，如何在喪屍橫行的環境下成為女戰士，並將由她去解開生死草的秘密。而朴秉恩飾演的御營廳大將「閔致錄」，則在惡劣環境下遇到全智賢，二人一同展開與喪屍對抗的路程。

朴秉恩的角色相信將會非常重要。（劇照）

同場加映：全智賢《屍戰朝鮮：雅信傳》預告公開 確定7月23日全球開播

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