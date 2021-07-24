一圈圈｜黎芷珊不相信婚姻拒生B　選擇與張達倫分手：唔想阻佢

黎芷珊情史極豐富，曾與鄭伊健等男神級影帝拍拖，堪稱「元祖級男神收割機」。（IG圖片）

入行逾30年，黎芷珊的主持功力無容置疑，2012年主持節目《最佳男主角》，外界驚覺多位影帝都是她的前度，情史極豐富堪稱「元祖級男神收割機」。黎芷珊接受梁泰來《1圈圈星光背後》訪問，坦言再與前度合作並不尷尬。

黎芷珊接受梁泰來《1圈圈星光背後》訪問。

現年55歲的黎芷珊，先後與梁家輝、鄭伊健、陳小春、邵傳勇及張達倫交往，對於在專訪中要訪問前度，她指從來不會尷尬：「為何要尷尬？其實做《最佳男主角》之前，我做《東張》都要跑娛樂新聞，都在event訪問過他們，完全無問題，或許因為我跟所有前度都不是翻臉分手，都可以做回朋友。」至於被指讓她「加持」過的前男友都會大紅大紫，芷珊笑說：「這個我是超級承認，其實小春之前無公開過，但可以說同過我一齊的人都紅晒，哈！」被問及年青時是否獨愛靚仔，她承認：「對！我年青時是頗膚淺，外型行先，首先是我要對他有感覺，到現在都是有要感覺先行。」

黎芷珊對於在專訪中要訪問前度，她指從來不會尷尬。（影片截圖）

對上一段公開的戀情，黎芷珊是跟年紀相差十二年的張達倫交往九年，但這段姊弟戀最於2012年分手，她剖白與年紀差距無關：「溝通沒問題，要不然不會一起九年才分手。是因為到我年紀大了，大家一起已九年，是需要更進一步，或許是婚姻才可以繼續走下去，他是想更進一步，但我一直不相信婚姻，或許是我由細到大父母離婚的陰影，我唔想阻佢！而當初拍拖，他經常跟我說：『我唔要小朋友都得！』但到後來，我會了解他是需要一個人肯結婚、肯跟他生小朋友的人組織一個完整家庭，就像他現在那就很完滿了。所以對於我來說，當時大家決定分開是一件很正確的事，也是很完滿的解決方法。」

黎芷珊與張達倫再見亦是朋友。（IG@maxc）

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