專訪︱柳應廷《砂之器》講親情　認愧對媽媽：壓力好大語氣比較差

「金Jer」柳應廷向來是品質保證，推出的個人單曲，難度一首比一首高，歌詞背後意思亦要樂迷花時間去理解和消化。繼《狂人日記》後，「重生系列」來到第二部曲《砂之器》，此生的課題是「宿命和原諒」。狂人與太太今生以母子方式重遇，一句「對不起」或許未能修復破壞的關係，但至少令他重新學懂愛。

《砂之器》由歌名、歌詞，以至背後的意思、暗藏的細節位等都並非如大路情歌般易入口，正如花姐所講「下下查字典，你估個個都咁得閒咩？」不過歌曲推出後迅速登上YouTube熱門歌曲影片第一位，樂迷彷彿證明了作品只要有質素，還是願是花時間用心細味當中的一字一句。

撰文：陳芷穎

攝影、短片：陳順禎

剪接：陳芷穎



「金Jer」柳應廷向來是品質保證，推出的個人單曲，難度一首比一首高，歌詞背後意思亦要樂迷花時間去理解和消化。（陳順禎攝）

新歌《砂之器》以親情為題 小克、王雙駿用心連繫兩部曲

經歷完《狂人日記》，第二部曲《砂之器》以親情為題。狂人上一生傷害了身邊人，今世與太太以母子方式重遇，面對着破壞的關係，阿Jer會選擇說一聲對不起：「上一世對屋企人做咗好多反叛事情，好多嘢去到佢老婆死嗰一刻都未解決到。今世面對返同一個課題，破壞咗嘅關係我希望講一聲『對唔住，請原諒我』，希望對方聽完個重擔會放輕咗。」

在連繫兩部曲上，阿Jer與「物語班底」小克及王雙駿花了不少功夫：「MV聽到個音樂係《狂人日記》Intro嘅純鋼琴版，承接《狂人日記》最尾嘅『狂』字。上一首歌個尾係下一首歌嘅頭，所有嘢變到好連貫，整咗『狂風起了』。除咗系列、歌名用小說名，仲會有呢啲連繫，令人記得之外，一聽起呢啲音樂就會諗起我。」

面對着破壞的關係，阿Jer會選擇說一聲對不起。（陳順禎攝）

花姐曾指歌曲「唔使寫咁難」 阿Jer因而糾結三天

小克在IG透露早在寫《狂人日記》時，已經想用「今生情侶，下世母子」為題，可惜當時阿Jer認為歌詞太深亦不是他想要的內容，於是再改寫成後來的《狂人日記》。直到五月，阿Jer卻發短訊給小克指第二部曲要「對不起，請原諒我」，他解釋此轉變就像是緣份一樣：「今年開始接觸零極限，母子Topic之前《狂人》時小克已經好想用，但我覺得當時未係時候接觸，太深。當時叫佢轉咗個Topic唔好用母子，用狂人畀大家見到我狂嘅一面，之後做母子件事就好啱數，好似緣份整定。」

柳應廷的作品需要樂迷花時間了解，亦未必當下就能消化歌詞背後的意義，連花姐都說「唔使寫咁難，未必個個都Search歌詞講咩」，阿Jer因而糾結了三天，不過他卻受上天啟發堅持做自己想做的音樂：「出呢首歌之前花姐都話『好難，唔使寫咁難，未必個個都Search歌詞講咩。下下都查字典，你估個個都咁得閒咩？』我當初都質疑自己係咪要咁難，糾結咗三日，小克Send啲詞畀我睇，我係冇覆佢。後尾好似有上天啟發，我聽緊《砂之器》Demo，電台啱啱播緊《狂人日記》，係咪上天畀我啟發『啱呀，呢條路啱呀，你去喇』，之後就堅持住自己做呢個Topic。暫時大家覺得深，但都樂意用時間去Search，Get到首歌背後意義，好開心。」

柳應廷的作品需要樂迷花時間了解，亦未必當下就能消化歌詞背後的意義，連花姐都說「唔使寫咁難，未必個個都Search歌詞講咩」。（陳順禎攝）

MV再次「壞過應廷」 阿Jer笑言不似本人

《砂之器》MV中，Jer再次「壞過應廷」，不單只離家出走還瘋狂吸煙，他笑言MV的角色有別於他本人：「我都唔係好反叛，個人幾Love and Peace。從來冇試過MV咁離家出走、食煙，同屋企人關係好好。唯一感覺大啲係『望母親突然白了首』，望到媽媽老咗好多，近年因為工作早出晚歸，又唔係成日見到佢哋，唱呢句歌詞有種好中嘅感覺，其他位都係靠想像咋。」

談及親情的主題總是很容易觸動情緒，阿Jer透露錄音時並沒有哭，不過歌曲的情緒波動卻是一大挑戰：「冇喊，錄音好有感覺，熄晒所有燈去代入，如果我係胚胎嚟到今世會有咩感覺。今次都大挑戰，啲歌詞無端端勁Sweet，好似情人咁，之後無端端要鬧交講對唔住，情緒波動都大，但好玩。」他續指錄《砂之器》用的時間比《狂人日記》短：「錄咗3、4個Session，整體都算快，冇《狂人》咁耐，要5、6個Session，因為要錄埋啲和音，所以用嘅時間比較多。」

《砂之器》MV中，Jer再次「壞過應廷」，不單只離家出走還瘋狂吸煙。（影片截圖）

MV引共鳴樂迷睇到喊 「一直以嚟做歌好想做到」

新歌MV出街後，不少樂迷直言「睇到喊」，阿Jer聽後非常開心亦達到了他做音樂的目的：「令佢哋諗返同屋企人嘅關係，係我一直以嚟做歌好想做到。有好多人甚至話好多年冇同屋企人講嘢，透過呢首歌，好想去同佢哋講返嘢，係我最開心嘅事。對身邊朋友，對與錯係咪真係咁緊要，有個人踏出第一步講對唔住係咪真係咁難？雖然好多事未必一句對唔住就解決到，但有呢個Mindset去嘗試下，都係一個好好嘅啟發。」

MV的最後一幕，阿Jer含淚向媽媽說對不起，他指當時想着家人已經能投入情緒：「諗住以前同佢哋好Sweet嘅場面，去到當佢老咗、老人痴呆，乜都唔記得，仲要拎住啲BB衫、奶樽，行為證明到佢心底裏係幾咁愛，但有好多嘢錯過咗，返唔到轉頭嗰下已經投入到情緒，唔需要諗咁多。以前同我阿爸成日落街踢波，到而家好難再一齊落街踢波，要諗方法去珍惜你哋嘅關係。有啲嘢做唔返，就諗第二啲事去取代，去旅行、行山都得。」

MV的最後一幕，阿Jer含淚向媽媽說對不起，他指當時想着家人已經能投入情緒。（影片截圖）

壓力大語氣差對媽媽感愧疚 第三部曲十月推出

現實中的阿Jer很少跟家人說對不起，大多都是說「唔好嬲喇」，問到對媽媽最愧疚的事，他坦承因工作壓力大有時語氣會比較差：「太大嘅事就冇，屋企人本身好遷就我同好錫我。平時做完嘢返到屋企，壓力好大，佢哋再問多幾句，我會選擇唔答佢哋又或者語氣比較差。今次呢首歌對我都有啟發，係咪應該Care多啲屋企人，講多啲嘢畀佢哋聽了解你多啲，我本身都係報喜不報憂，唔想將啲唔開心嘅嘢講佢哋聽令佢哋擔心埋一份，慢慢調節。」阿Jer亦直言入行後，少了很多跟家人相處的時間：「一個月得三、四日，真係夜晚可以坐底一齊食飯。傾偈都少咗，盡力喇，嚟緊可以去旅行就同佢哋去多啲，散下心傾下偈。」

來到訪問的尾聲，就當然要問問「重生系列」第三部曲的主題，阿Jer說第三首是關於「我愛你，謝謝」：「十月左右會有下一首，始終要時間消化，起碼三個月先可以去到下一階段。第三部曲係零極限淨底嘅兩式，今次講咗『對不起，請原諒我』，第三首就係『I Love You, Thank you』，諗咗大方向但主題就構思當中，想有返啲愛同正能量。」

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon

服裝：Celine、Christian Louboutin

造型：PIPA Creative

點撃睇專訪靚相：