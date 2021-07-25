霍啟剛力撐伍家朗東奧黑衣作賽並非刻意：佢有兩件深色、兩件淺色

前中國跳水運動員郭晶晶的老公兼港協暨奧委員副會長霍啟剛，今日（25日）以評審身份出席短片拍攝計劃的啟動禮，支持為香港電影業發掘更多優秀電影人才。他透露希望能投資拍攝更多運動題材的電影，例如像改編自前殘奧金牌運動員蘇樺偉真實故事的熱血電影《媽媽的神奇小子》一樣：「好想多啲人通過體育題材嘅電影睇到呢啲勵志故事，我未來好想嘅，尤其而家奧運熱潮，會唔會有啲好特別嘅故仔拍到呢，我哋嘅香港運動員嘅艱辛，都可以做題材。」



奧委員副會長霍啟剛，今日（25日）以評審身份出席短片拍攝計劃的啟動禮。（劉智源攝）

東京奧運賽事正進行得如火如荼，港隊羽毛球代表伍家朗早前因為身穿一件沒有區旗標識、僅印上英文名「Ng K L」和「HONG KONG CHINA」的黑色運動衣出賽，而惹來建制派議員穆家駿在Facebook撰文強烈譴責道：「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」，引起社會關注。霍啟剛以港協暨奧委員副會長身份對事件表示關心：「我諗羽毛球總會遲啲會有個詳盡啲嘅解釋，但據我了解，佢（伍家朗）出發前唔夠一個月就同之前嘅贊助商終止合作，所以之前套衫冇得着，時間短缺之下都未必可以即時搵到一個新嘅贊助商，所以就自己買一套衣服去出賽，我相信佢冇諗咁多嘅，據我了解佢有兩件深色、兩件淺色，而且區徽區旗都要一個申請過程，唔係話（運動員）資源（短缺）嘅問題，係牽涉到特區旗嘅問題。」他又表示這只是一個誤會，希望大家可以給予運動員空間，並將焦點放回他們的運動表現身上，讓香港運動員能安心比賽，為香港爭光。