林家棟感恩能與前輩合作︰今日我仲call到咁資深嘅人，將來點？

林家棟於周日（25日）出席電影《殺出個黃昏》謝票活動，家棟是電影的編劇和監製，他接受《香港01》訪問時，表示對電影的成績很滿意，他覺得口碑比票房更重要，因為可以反映到編、導方面的配合程度和觀眾對電影的接受程度。他感激外界不但對主演的前輩演員有正評，一班新演員一樣贏得掌聲，更有人提議出續集、前傳，家棟笑言︰「我話咁快？果欄前傳好大鑊㗎喎，因為租果欄唔平㗎喎！」



家棟跟一班演員出席電影的謝票活動。（梁碧玲攝）

家棟表示除了一班前輩演員如謝賢（四哥）和馮寶寶（BoBo姐），以及他自己外，團隊中很多工作人員都是20到30多歲，他感嘆︰「我嘅慶幸係，今日我仲可以call到四哥、BoBo姐，咁資深、咁重磅嘅人，將來點？我都仲話合作過，睇過喎，咁你哋未合作過喎，有啲更加見都未見過，你覺得你哋仲有冇機會呢？我唔知。但係今次我好珍惜係，有個機會能夠四哥、BoBo姐拉埋一齊。」

被問到為什麼家棟會選擇在疫情下拍電影，他坦言沒辦法，他說︰「我自己覺得都叫做暑假啊！我唔諗咁多，因為邊個會知道呢個疫情會幾時完結呢？冇人會知嘅。」（梁碧玲攝）

近來港產片似乎又重獲影迷的注意，家棟覺得是因為近兩年的製作水平高了，觀眾的要求高了，他笑言︰「唔可以再求其，過去都係有啲比較……大家明啦！學觀眾話齋（睇完）『服咗！服咗！』但係我覺得近呢幾年，除咗編、演、導，各樣水平都提高咗，我覺得係叫對得住觀眾。我都話個信心慢慢建立嘅，點解之前我話要養返住啲觀眾，讓佢對設我哋個production有信心，咁呢個係要時間嘅。」他覺得不單純是因為「Made in Hong Kong」，而是水平高了，自然就多人留意。

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