東京奧運｜中華隊跆拳道選手羅嘉翎奪銅獎　師母原來係台劇美魔女

19歲的中華台北隊跆拳道選手羅嘉翎為台灣在東京奧運拿下一面銅牌，她的教練劉聰達是演出過台灣本土劇《世間情》黃雨欣的老公，因此她開心的在社群發文，也透露當初一家四口南下定居就是為了羅嘉翎。



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黃雨欣過去也曾是跆拳道選手，後來踏入演藝圈，演出過多部台灣本土劇，她的老公劉聰達是羅嘉翎的教練，因此羅嘉翎奪牌，讓她忍不住大讚「羅妹初生之犢不畏虎的精神，師母為妳感到驕傲，感覺經過亞洲資格賽後的妳一夜之間長大了，期待下一屆奧運更成熟的妳能為台灣再拿下一面金牌」

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這次唯一美中不足的地方是，因為疫情的關係，身為教練的老公無法下場指導，不過她笑稱「他在場邊的聲音大到我們在台灣就聽得到」，同時也感謝「體育署（台灣）和中華奧會的奔波讓老公可以在場邊吶喊」。比賽結束後黃雨欣表示「老公終於可以回家稍微照顧一下自己的女兒了」、「朋友說我是為國捐夫」，最後更大呼「我跆拳我驕傲」。

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