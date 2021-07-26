陳約臨迷妹上身訪問張家朗被鬧爆：香港市民叫我畀個飛吻你

陳約臨被指問題離地，但她堅持唔覺有問題，仲話想問得細膩啲。（影片截圖）

「劍神」張家朗今日（26日）在東京奧運男子花劍個人賽勇奪金牌，為香港代表團帶來今屆奧運首面獎牌。賽事結束後，張家朗走到媒體區接受訪問時，台下有把女性聲音表示:「而家所有人都睇住你做live，我我我好鍾意你呀，點算？」之後當張家朗提到調整心態作賽後、並多謝屋企人體諒屋企人，台下又有把女性聲音表示:「可唔可以喺呢度同你屋企人講聲多謝?」張家朗傻笑表示:「好尷尬喎。」之後呢把女性聲音就話：「我已經係流淚，我直頭喺觀眾席流淚，要喊。」

陳約臨（Kelly）訪問時問張家朗「食過乜嘢？」之餘，又話「我好鍾意你，點算？」，即被網民鬧爆。（影片截圖）

張家朗提到不敢相信自己係金牌得主持，呢把女聲又嚟料！她說：「我要叫你金家朗，唔得！唔得！你係香港人嘅驕傲，好proud of you，頭先做live時問香港市民想對你做咩，佢哋叫我畀個飛吻你，但因為有Social Distancing，所以哈哈哈！支持你！」之後呢把女聲又形容香港商場有唔少市人民為佢加油打氣……廢話連篇，搞到張家朗都唔知可以點回應！

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其實呢把女聲正正就係陳約臨（Kelly），唔少網民即時在其IG留言鬧爆她的表現，除指她把聲好煩、問題冇質素，只有佢講，冇張家朗講，到張家朗講時又打斷人，完全冇理支持張家朗嘅廣大網民感受，又指她做「迷妹」都應該分場合。25歲的陳約臨（Kelly），曾就讀珠海學院新聞與傳播學系，甚至為母校拍片分享自己嘅訪問技巧同對談技巧，完全唔怕教壞人。

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