陳約臨性感演出曾遭網民評頭品足：講中晒我所有嘢，佢哋好搞笑

香港「少年劍神」張家朗昨日在男子花劍比賽中摘下香港第二面奧運金牌，無綫小花陳約臨的廢問採訪令人失笑，她在訪問期間更「迷妹上身」，不但突然在鏡頭前向張家朗表白「我好鍾意你呀」，更直言：「我已經係流淚，我直頭喺觀眾席流淚，要喊。」又多次打斷張家朗說話，向張家朗呈上飛吻，以及問張家朗要否改名做「金家朗」，令張家朗尷尬非常。陳約臨的言行隨即遭到網民洗版式批評，有人直斥她有失記者專業，提問無聊、低質素，打斷受訪者說話亦十分無禮。

陳約臨被指問題離地，但她堅持唔覺有問題，仲話想問得細膩啲。（影片截圖）

陳約臨（Kelly）訪問時問張家朗「食過乜嘢？」之餘，又話「我好鍾意你，點算？」，即被網民鬧爆。

陳約臨於2018年曾主持《3日2夜》旅遊節目，不時性感出鏡的她，在節目播出後即被連登網民評頭品足。她當時接受《香港01》訪問就表示：「節目播出街之後，我IG就多咗好多followers，咁我咪上連登睇下啲人講咩囉。我都估到佢哋會討論㗎啦，其實都驚咗好耐，因為我對比起其他女仔都唔係太好身材。我睇完之後覺得：『唔，講中晒我所有嘢。』係唯一一點，我冇公主病囉。」連登網民說的，無非是形容陳約臨有鳳眼、身材平平無奇。看畢網上留言，自言也是「連登友」陳約臨更說：「我覺得佢哋好搞笑。」

陳約臨曾主持《3日2夜》。(節目截圖)

她又表示：「我諗我都係啱外國人 taste多啲㗎啦，哈哈哈。」至於有網友表示陳約臨似「外國小電影」中的女主角，她回應說：「哈哈，我覺得我都幾似 。可能因為我隻眼生得細又鳳眼、皮膚又黑。如果有機會都想演下戲，咁當然唔係『小電影』啦。不過以前有人搵我拍廣告嗰時，都話搵我嘅原因係似啱外國人taste嗰type。」

陳約臨於2017年加入了TVB成為主持之一，其間也參加了不少節目拍攝，例如《丁酉年沙田龍舟競渡》、《2018平昌冬季奧運會 - 精彩全接觸》等，以及擔任了《體育世界》的主持。自言並不是專業運動員的她其實十分熱愛運動。「我平時好鍾意跑步、泰拳、滑水，攀石、游水、瑜伽，雖然唔係話好叻，但係我樣樣都會識啲。」在此之前，陳約臨在2016年經澳門選美連盟選為「2016年度國際小姐選美活動」的香港代表，最後更贏得「亞洲皇后」（Miss International Asia）獎項。

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