東京奧運｜田中千繪居台15年睇東奧內心超爭扎　膚質反成網民焦點

田中千繪是日籍藝人，當初以《海角七號》在台走紅，她在台生活15年，最近也有關注如火如荼的東京奧運，她最近在社交平台提到自己都有收看轉播，但也有一些煩惱，「在同一場比賽中出現中華隊和日本隊時，真不知道該加油哪一隊好⋯尤其遇到準決賽或決賽要搶獎牌的重要比賽時，讓我感到一種說不上來的掙扎感」。
田中千繪說自己在台灣發跡、工作，但是日本是家鄉，雖然常常會對台灣選手的優異表現感到開心，但同時之間，也會想力挺自己國家，反而陷入一種掙扎，「尤其遇到準決賽或決賽要搶獎牌的重要比賽時，讓我感到一種說不上來的掙扎感⋯⋯，我相信長期住在台灣的很多日本朋友，應該也會感到跟我一樣的感受吧？」
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舉例來說，日前有日本、台灣分別出戰桌球混雙銅牌、金牌賽，也雙雙幸運摘牌，而她則認為每一隊都很棒，「中華隊拿下銅牌了！耶，恭喜恭喜」、「（日本）金牌了，但中國隊也打得好厲害」，覺得努力到最後的運動員都很厲害，「謝謝你們帶給我精彩又感動的比賽」。
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