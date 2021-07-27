陳慧珊首次回應轉行做老師　否認退出娛樂圈：我一直都在！

51歲陳慧珊（Flora）最近被爆於深圳某英文培訓機構執教，有關她改行做老師的話題即刻登上熱搜，引起網友討論。事後，該機構作出回應，稱陳慧珊曾於2012年至2017年期間任教，現在已不在教師名錄中，強調陳慧珊專注在孩子們的語言能力和素質提升上，從來沒有任何炒作。



陳慧珊在深圳某英文培訓機構的介紹。（網絡截圖）

自從2006年同鍾家鴻再婚、翌年產女後，陳慧珊幾乎進入半隱退狀態，只是偶爾參演劇集，回饋觀眾，於2019年製作的人生教育課題節目《放學後》，親自監製同主持。日前，陳慧珊接受了雜誌《COSMOPOLITAN》中國版《時尚COSMO》專訪，首次對外透露近況。陳慧珊表示，最近剛剛接了一套電影，是關於兩個香港女生的成長故事，應該會在明年上映。而2022年「教育三部曲」的第三部《在學中》將會開拍，同時她還在籌劃一套自己的電影，一切順利的話，也會拿到香港大學博士學位。

陳慧珊同老公製作節目「教育三部曲」。雖然影視作品減產，但她依然非常忙碌，照顧女兒，製作節目，讀書等，非常充實。（資料圖片）

陳慧珊續指道，近年來總是有人問她是不是已經退出演藝圈了，但她堅定地說，自己一直都在，曾經做過演員，現在同時在做很多事，也還是演員。其實一直以來都有很多劇本找到陳慧珊，她都有認真考量，並不是看也不看就推掉。

從業多年，陳慧珊塑造過多個經典職場女性角色。（《鑒證實錄II》劇照）

2012年，44歲的陳慧珊報讀香港大學碩士，後因成績優異，破格被教育系錄取，繼續攻讀博士課程。她坦言，生完女兒後，整個方向完全不同了，原本只是為了提升自己，為了女兒重返校園，沒有想到回饋社會這麼大的宏大目標。她笑指自己每個方面都是超齡，從有到無，從無到有，全部都經歷過，在遇到困難時，不要一直說「why me」，不如說「Try me」。