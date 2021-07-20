阿嬌鍾欣潼追吳亦凡八卦　全日不離手機：他最應該轉錢給我

近日，吳亦凡事件引發全網關注，由17日開始，越來越多同吳亦凡接觸過的女生開始陸續發聲，曝光其約會女生的套路、腳踩多條船等，震驚網友，連鍾欣潼（阿嬌）昨日（19日）都忍不住同粉絲討論。



阿嬌在微博粉絲群同大家討論吳亦凡事件。（微博@鍾欣潼）

昨晚，阿嬌空降微博粉絲群，大談吳亦凡事件。她表示自己吃瓜（表示事不關己、不發表意見僅圍觀的狀態）吃得好累：「18個，29？同一套路，我已麻木了。」隨即講到雙方都報了警，進入司法程序應該不會爆料，更笑言吳亦凡最應該轉錢給自己，因為用數據看他的新聞：「我從昨天晚上到今天早上到現在手機沒有離開過手。」

阿嬌在粉絲群中的截圖。（網絡圖片）

其後，阿嬌透露自己本身對事件沒有那麼好奇，是《演員請就位》的導演八卦發了很多東西給她，坦言：「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成為更好的人。」

阿嬌也在圍觀整件事。（網絡圖片）

事緣吳亦凡事件在網絡發酵後，「中國演出行業協會」在微博表態，稱「無論法律制裁，還是自律懲戒，都需要依據事實，不能僅憑網路『爆料』。演藝人員如若觸犯法律自有法律嚴懲」不過，在今年年初的「鄭爽代孕事件」中，「中國演出行業協會」則以「明星承受比公眾更高標準的道德要求和私行規範，承擔比普通百姓更多的社會責任」進行批判，因此受到眾多網友質疑其雙標，對女明星講道德，對男明星卻講法律，在網絡引起熱議。加之2008年的「不雅照事件」，阿嬌是受害者之一，可能有所感觸，才在粉絲群對大家講出上面的一番說話。

對此，網友們都很支持阿嬌的觀點：「她當年可是真倒楣！正要大紅大紫的當口，飛來橫禍，我真覺得她才是受害者」、「說得好有道理」、「社會對女性不公。本來她是受害者，結果又受到二次傷害」等。