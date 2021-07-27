東京奧運｜前TVB童星吳諾弘將出戰花劍團體賽　與張家朗並肩作戰

港隊代表張家朗昨晚（26日）在東京奧運上贏得男子花劍個人項目金牌，同時亦為香港贏得歷史上帶來第二面奧運金牌，令全城振奮。張家朗榮升奧運金牌得主後，他的奧運之旅仍然未結束，他將會於下周日（8月1日）率領其餘三名男子花劍代表出戰團體賽事，而他的其中一名拍檔，是童星出身、不少港人都必定相當熟悉的吳諾弘。



香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌。（資料圖片）

今屆出戰男子花劍團體賽事的四人香港代表包括男子花劍奧運金牌得主張家朗（左二）、吳諾弘（右二）、張小倫（右一）及蔡俊彥（左一）。（FIE Facebook專頁）

現年21歲的吳諾弘加入成為港隊劍擊代表前，曾經是一名童星，他於7歲時加入TVB，在十年間拍攝過超過30套劇集，他演的角色多數都是主要角色的童年版，包括《與敵同行》（2008）鄭嘉穎的童年、《老友狗狗》（2009）馬浚偉的童年和《巨輪》（2013）蕭正楠的童年等等，而他最後一套亮相TVB的目前作品，便是於2015年播映的《四個女仔三個BAR》，吳諾弘在劇中飾演被控販運危險藥物的被告。

吳諾弘小時候經常劍擊拍劇兩邊走，最後更棄做童星，選擇成為全職運動員。（微博圖片）

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吳諾弘於小學二年班學習劍擊，小三就開始參加學界比賽，小四至小六更已三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍。他考入拔萃男書院後更成為校隊主力，五年來為學校贏取不少學界劍擊獎項，並代表男拔贏得不少獎項，包括2016年榮膺有「學界奧斯卡」之稱的中銀香港紫荊盃最佳運動員（劍擊）。他於中五時考慮到運動員黃金時期短暫，因而決定暫停升學，並且加入港隊成為一名全職運動員，今年更首度代表港隊出戰東京奧運，成為今屆男子花劍團體賽事的四人香港代表之一，將於下周日（8月1日）與剛剛奪得男子花劍奧運金牌得主張家朗拍住上出戰團體賽。

吳諾弘只參加男子花劍團體賽事。（東京奧運官網）

吳諾弘將於下周日（8月1日）出賽。（微博圖片）