東京奧運｜前TVB童星吳諾弘將出戰花劍團體賽　與張家朗並肩作戰

港隊代表張家朗昨晚（26日）在東京奧運上贏得男子花劍個人項目金牌，同時亦為香港贏得歷史上帶來第二面奧運金牌，令全城振奮。張家朗榮升奧運金牌得主後，他的奧運之旅仍然未結束，他將會於下周日（8月1日）率領其餘三名男子花劍代表出戰團體賽事，而他的其中一名拍檔，是童星出身、不少港人都必定相當熟悉的吳諾弘。
現年21歲的吳諾弘加入成為港隊劍擊代表前，曾經是一名童星，他於7歲時加入TVB，在十年間拍攝過超過30套劇集，他演的角色多數都是主要角色的童年版，包括《與敵同行》（2008）鄭嘉穎的童年、《老友狗狗》（2009）馬浚偉的童年和《巨輪》（2013）蕭正楠的童年等等，而他最後一套亮相TVB的目前作品，便是於2015年播映的《四個女仔三個BAR》，吳諾弘在劇中飾演被控販運危險藥物的被告。
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吳諾弘於小學二年班學習劍擊，小三就開始參加學界比賽，小四至小六更已三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍。他考入拔萃男書院後更成為校隊主力，五年來為學校贏取不少學界劍擊獎項，並代表男拔贏得不少獎項，包括2016年榮膺有「學界奧斯卡」之稱的中銀香港紫荊盃最佳運動員（劍擊）。他於中五時考慮到運動員黃金時期短暫，因而決定暫停升學，並且加入港隊成為一名全職運動員，今年更首度代表港隊出戰東京奧運，成為今屆男子花劍團體賽事的四人香港代表之一，將於下周日（8月1日）與剛剛奪得男子花劍奧運金牌得主張家朗拍住上出戰團體賽。
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