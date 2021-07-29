前AKB48大島優子宣布與林遣都結婚　「元祖神7」只淨兩個未封盤

前日本女團AKB48成員大島優子，今日（29日）被日本傳媒踢爆與《大叔的愛》男主角「牧凌太」林遣都結婚，雙方經紀公司後來親口證實婚訊，並表示兩人已秘密戀愛一年，成為第五位封盤的「元祖神7」成員。



大島優子成為第五位封盤的「元祖神7」成員。（網上圖片）

林遣都在日版《大叔的愛》中飾演「牧凌太」一角。（網上圖片）

據日本傳媒報道，大島優子與林遣都於2012年合作拍電影《黑金丑島君》時，被對方視作他在最喜歡的AKB48成員。兩人之後再於2019年合作拍晨間日劇《喜美子的陶藝物語》，並於去年夏天開始拍拖，鑑於疫情關係只會在彼此家中約會。報道又指，兩人將完成手頭上的工作後，擇日辦理結婚登記，正式結為夫婦。

大島優子與林遣都，於2019年合作拍晨間日劇《喜美子的陶藝物語》，並於去年夏天開始拍拖。(網上圖片)

「元祖神7」是指在第一、二屆AKB48總選舉中獲得頭七位的成員，包括大島優子、前田敦子、板野友美、篠田麻里子、高橋南、小嶋陽菜及渡邊麻友，如今七人已經全部從AKB48畢業，七人中更已經有五位成為人妻，現在七人各自過成點？