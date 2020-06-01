前AKB48渡邊麻友因健康問題宣布隱退　結束13年演藝生涯

現年26歲的前日本女團AKB48成員渡邊麻友，今日（1日）宣布因健康問題正式退出演藝圈，結束13年的演藝生涯。

渡邊麻友宣布隱退。（Instagram：@watanabemayu_official）

渡邊麻友的所屬公司表示她自上月底提出要求，以身體問題為由表示若要繼續演藝活動恐怕會有困難，在雙方多次討論下才作出宣布隱退的決定。她的所屬公司亦表示會全力協助渡邊麻友回歸常人般的生活，並呼籲各大傳媒將來可以減少報道，以她的健康作為最優先的考量。

（左起）渡邊麻友、大島優子、板野友美、小嶋陽菜、篠田麻里子、高橋南和前田敦子是「初代神7成員」。（Instagram：@shinodamariko3）

渡邊麻友曾是AKB48的主力成員之一，她於2007年以13歲之齡以AKB48 Team B分隊成員身分出道，入團初期就已被稱為「次世代Ace」，並在2014年6月舉辦的AKB48第6屆選拔總選舉取得第一名，因此被認為是前田敦子、大島優子、指原莉乃的接班人。不過渡邊麻友於2017年底從AKB48畢業，之後專注向演員路發展。

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