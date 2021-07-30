亞姐2021｜網民自爆曾與薛影儀除夕約會　不堪電話轟炸斷聯絡

ATV亞洲電視數碼媒體近日舉辦《亞洲小姐競選2021》，日前（29/7）18位入圍佳麗於大埔總台以泳衣亮相，吸引大批傳媒到場，其中現年37歲的薛影儀因為突出的外表而吸引傳媒目光，接受《香港01》訪問時更坦言自己是A0，未曾試過拍拖或者結婚，也自言目標是「亞姐季軍」，更被傳媒冠以「37歲黃花閨女亞姐」的稱號。事隔多日，該段新聞仍受到網民熱烈討論，ATV更順勢與落選的薛影儀簽約，正式出道！



亞視在薛影儀落選後發佈訪問片段。（影片截圖）

與此同時，有網民於網上討論區自爆曾於15年前的除夕夜與薛影儀約會邂逅過，還非常詳細地寫出該兩，三次約會的情況，十分言之鑿鑿，不過這幾次約會的經歷對於這位網民來說就似乎並不理想。他在文中表示，第一次約會是因為朋友A臨時甩底，才接受了薛影儀一起共渡除夕夜倒數，後來第二次約會，相約在深水涉共進午餐，第二次約會後，這位網民表示收到十分多來自於薛影儀的電話。

薛影儀好突出。（資料圖片）

他寫到：「佢頻頻打電話畀我，feel到佢好想搵嘢傾但又唔知傾乜好，feel到佢精神有問題，本來我想盡力接納，但幾個月後真心頂佢唔順，又唔忍心開口XX佢，唯有唔聽電話。佢仲堅持打電話嚟，133又有，用3字頭打又有，唯有一聽佢把聲就cut線，佢仲堅持咗起碼一個月，之後一兩年間唔中仲有打。」文中這位網民更以「天真無邪純品到，疑似係輕度弱智擲界」形容薛影儀，而這位網民亦自言是一個「毒男」：「有女仔咁主動，本應我要好珍惜，但我見過佢兩次面，已經頂唔順。」

亞姐2021｜37歲黃花閨女薛影儀獨特氣質冠全場 信心爆棚攞季軍

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亞洲電視企業傳訊總監黃守東回覆《香港01》查詢，說：「亞洲電視完全支持阿儀（薛影儀）實現佢嘅夢想，畀平台佢實踐演藝方面或者主持方面工作，對於一啲個別人士或者對佢嘅評論，我咃就唔回應。最後黃守東亦補充：「亞視肯定其自信及勇氣，對其勇於追夢實踐夢想表現鼓勵，並希望藉薛影儀故事鼓勵有夢想的人要勇敢追求。」

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