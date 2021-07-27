亞洲小姐2021｜今屆令人哭笑不得　嚴選歷年最靚亞姐！

《2021亞洲小姐競選》昨日舉行水著面試，雖然撞正奧運期間，不過依然吸引不少市民留意，事關今屆佳麗的質素真是非常參差！其中37歲黃花閨女薛影儀更被指有獨特氣質「冠絕全場」，更指自己有信心奪季，的確令人哭笑不得。

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睇完倒屆亞姐候選人，真不禁令人感嘆，曾幾何時亞姐都出產過不少美女，最令人印象深刻當然有陳煒、楊恭如等等。亞洲小姐競選在1985年開始舉辦，當年只有香港地區，直到2000年因收視欠佳而停辦3年。在2004年，亞視開始復辦亞洲小姐競選，並將賽區分為4區，為港澳特區賽區、中國內地賽區、台灣地區賽區以及亞洲各地賽區，在亞視電視牌照不獲續約後，16年和17年的亞姐再度停辦，直到2018年才第二次復辦。算上停辦的年份，亞姐其實都已經有35年的歷史，當中出過不少高質素的冠軍。

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