周嘉洛驚傳背蘇韻姿暗撻陳瀅　公然冧爆依偎被斷正疑陷三角關係

周嘉洛憑住無綫人氣處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演金城安一角成功入屋，備受觀眾喜愛，前年更在《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最佳男配角」，早前他就離開了劇組，首次接拍正劇，與陳瀅 (Jeannie) 於古裝新劇《痞子殿下》合作，初嚐做男一的滋味。事業發展順利的嘉洛，日前就被驚傳出戀情，對象竟然是Jeannie以及與他在《開心速遞》中合作的蘇韻姿 (Andrea)，甚至傳他疑似陷入三角關係。

周嘉洛與Jeannie合作新劇。(陳瀅ig)

近日有報道傳出嘉洛原來早已暗撻Andrea，有指兩人日久生情開始拍拖，發展地下情，一直保持低調，不過兩人的情侶關係在劇組中已是公開的秘密。然而因為嘉洛與Jeannie最近合作拍攝新劇，有傳他們愈玩愈埋，相當投契。

有爆料者指他們同劇的衛志豪於IG分享了拍攝花絮，竟意外「洩蜜」，片段中可見當一眾演員等待埋位時，嘉洛竟公然在人前翹住Jeannie的手臂並挨在她的膊頭，一臉陶醉，瞇晒眼表情冧爆。未幾Jeannie發現了鏡頭，即有點避忌推一推嘉洛，當他發現鏡頭也相當愕然，隨即縮手及坐開身子，與Jeannie保持返些少距離，Jeannie則尷尬微笑地輕拍自己的肩膊。有指嘉洛即使拍完自己的戲份，仍會留在錄影廠中，等Jeannie收工，故被傳出他疑似背住Andrea暗撻Jeannie。而3位當事人回應傳媒時均異口同聲否認戀情。

留意左邊的周嘉洛與Jeannie。(衛志豪ig)

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