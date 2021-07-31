何超蓮默認竇驍是老公？　情侶檔出席活動大曬恩愛

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與男友竇驍，自拍拖以來一直愛得甜蜜，二人除了不時情侶檔出席活動之外，還一起參與綜藝節目拍攝，每每都會引起關注。然而，早前不斷傳出他們感情生變，而何超蓮就回擊網友「我就不分」四個字，近日更高調默認男方為「老公」，由此可見她早已視竇驍為真命天子。

早前二人一起拍攝綜藝節目《追星星的人》 。（《追星星的人》微博圖片）

近日何超蓮同竇驍以情侶檔的身份出席品牌活動，身穿紅白色套裝的何超蓮非常漂亮盡現公主氣質，而竇驍長衣配牛仔褲的打扮盡現優閒風格，加上極短髮的旁分頭非常有型，再配合他黝黑的膚色，整體給人一種乾淨俐落的感覺。二人除了參觀展品之外，還不時在現場大曬恩愛，還雙雙在心形背景版前擺出心形手勢合照，整個畫面非好甜蜜。

公開出席活動曬恩愛。（何超蓮微博圖片）

而何超蓮在微博貼圖道：「赴會一場甜蜜的摯愛之旅吧！」而不少網友見到他們如此恩愛都紛紛留言激讚，其中有網友表示：「你好白，你老公好黑哦。」而何超蓮亦立即給予回覆：「我美白他美黑。」眼見沒有否認「老公」的稱呼，不禁令網友認為她似乎已默認了竇驍的身份，不少人都希望他們趕快拉埋天窗，早日成為夫妻。

何超蓮默認竇驍是老公？（微博圖片）