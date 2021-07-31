亞姐2021︱薛影儀網名叫「Amy Wong」　自稱A0但10年前着過婚紗？

37歲黃花閨女薛影儀雖然未能入圍《亞洲小姐競選2021》，但仍獲亞視（ATV）高層賞識，昨日（30/7）下午前往大埔亞視總台簽約，更於晚上進行形象大改造，她接受《香港01》訪問時說：「白咗，遮咗黑色部份！」又稱入行後想拍攝廣告、跳舞和唱歌。

亞姐2021｜薛影儀進行形象大改造 第一次化妝滿意新造型：白咗！

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亞姐2021︱37歲黃花閨女薛影儀簽約ATV 與高層會面勢做台柱？

重溫薛影儀泳衣Look，以及到亞視簽約情況：

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薛影儀獲一眾網民擁護，期待她能夠成為亞視一姐，而有關她的資料亦陸續爆出，原來她在Facebook的名字叫「Amy Wong」，但她在2016年貼出一張自己在工聯會報讀美容課程的畢業證書，證書上的名字卻是「薛影儀」，明顯未有在社交網站用真名。

薛影儀的本名應該真的是薛影儀。（Facebook/@Amy Wong）

薛影儀曾到TVB報考藝員訓練班。（Facebook/@Amy Wong）

另外，薛影儀亦有在Facebook中公開自己4月尾到無綫（TVB）報考藝員訓練班的情況，更在帖文中寫道：「今日就去咗將軍澳電視城首輪面試等咗好耐。」還拍下高層曾志偉和王祖藍接見考生的情況。至於薛影儀的生活亦非常多姿多彩，經常拍照打卡的她便試過以不同造型影相，10年前試過拍攝一輯婚紗照。

點擊下圖觀看薛影儀各式造型，以及其多姿多彩的生活：