刑偵日記│結局隱藏三個精心佈局 王浩信第四人格係關鍵

袁偉豪結局一個奸笑，令觀眾有好多聯想。

《刑偵日記》雖然收視不似預期，但這套劇集絶對是TVB自《天與地》之後，最破格的劇集，叙事方式有別於以往TVB劇集，懸念非常重的劇集，當中以大結局最後一幕戲，相當會令觀眾充滿問號，韋睿傑(袁偉豪飾)那隻紙飛機，入面寫了「我知你講緊大話」，然後看著楊碧芯(惠英紅飾)露出奸狡的笑容，之後全劇完，究竟在那個韋睿傑會覺得楊碧芯講大話，是否需要翻看才找到破綻?

就是這句話連內地網民都熱烈討論。

所有迷團要在第二季揭曉

《香港01》特別找來監製關樹明、編審朱鏡祺、劉小群解說大結局的疑團，原來與《刑偵日記》第二季有關係，編審朱鏡祺說：「我哋套劇有好多「反轉」位，(意思是令人意想不到的情節)，我哋設計劇本前有個想法，《刑偵日記》係一個季度性嘅劇集，係想下一季先令觀眾全面了解個故仔，但呢套劇有個中心思想，就係精神病可以醫好嘅，大家見到韋睿傑(袁偉豪飾)飛俾楊碧芯(惠英紅飾)隻紙飛機，寫住「我知你講緊大話」，唔係話楊碧芯有精神病，其實佢真係醫好咗，呢個其實係成套劇環環相扣嘅鋪排，大家會見到王浩信嘅角色有第四個人格衍生(Micheal)，呢個人格近似葉勁峰父親的形象，但大家會發現阿Matt(王浩信分裂出來的第三人格)真係好掛住佢老豆，Micheal係成套劇嘅關鍵，我哋呢套劇本身係有兩季嘅諗法，第一季不斷講刑偵之父係點?但黑哥一直冇出場，直到第十二集尾，佢先出場，而Micheal我哋亦想有類似鋪排，佢同楊碧芯係咩關係?點解楊碧芯會肯跟佢由馬來西亞再嚟香港呢?點解同Micheal有關係嘅女人又唔見咗呢?就係由韋睿傑留俾楊碧芯呢句說話帶起下季成個故仔，下季(意指《刑偵日記》第二季)就係家庭重遇嘅故仔，Micheal喺下季先會正正式式交待返成個家庭故事，而阿Mat同父親牽涉咗咩事，點解阿Matt咁需要佢老豆，所有嘢都同呢個大話有關係，其實我哋係有諗法同鋪排，諗住用一季去講呢個家庭，交待最完整嘅故事。」

由阿Mike分裂出來的第四人格是《刑偵日記》第二季重要人物。

韋睿傑的逃獄安排

監製關樹明亦為韋睿傑(袁偉豪飾)在結局中最後出現，有一個說法: 「韋睿傑(袁偉豪飾)最後係巧合地見到楊碧芯(惠英紅飾)，然後飛隻紙飛機過去，其實佢一直就係想逃獄，佢要做啲嘢引發出每一個逃走機會，呢隻紙飛機入面嗰句「我知道你講緊大話」就係用嚟利用楊碧芯為佢製造逃獄機會，咁呢個我哋其實係下一季有個安排。」編審朱鏡祺:「其實韋睿傑(袁偉豪飾)呢個角色有好多面，今季係未發揮得，佢想利用楊碧芯，所以利用呢隻紙飛機作為一個起點，去鋪排佢最大嘅計劃，我哋係想佢呢個最大計劃係再龐大啲。」

連詩雅在大結局有兩個動作，令觀眾產生很多迷團。

Dr.Cheung與梁日思斷腳之迷有關?

除了韋睿傑(袁偉豪飾)、楊碧芯(惠英紅飾)令觀眾燒腦，連詩雅飾演的Dr.Cheung，最後燒了一張職員証及一張相片，原來會同梁日思(陳煒飾)、聶山(姜晧文飾)有關，編審劉小群：「大家會見到最近連詩雅燒咗張相，相入面除咗佢仲有温裕虹，但其實入面仲有其他人不過就咁啱燒咗，呢個係我哋有一個鋪排，另外佢仲燒咗張職員証，其實係一間藥廠顧問嘅職員証，但梁日思(陳煒飾)單案未直正破到，聶山到呢件案仲有疑問，咁就同連詩雅好大關聯，但將會喺第三季(《刑偵日記》第二季)先交代。」

楊碧芯(惠英紅飾)精神問題已完全康復，但韋睿傑(袁偉豪飾)會利用她作為逃獄的關鍵。

連詩雅係關鍵人物

編審朱鏡祺續說:「連詩雅飾演嘅Dr Cheung有好多發展，今次解釋咗部份腳骨，但梁日思(陳煒飾)嘅腳骨係點呢?就牽涉埋梁日思(陳煒飾)同聶山(姜晧文飾)呢段感情可能仲有新發展，我哋就想由連詩雅開始作為一個延伸，我哋係有一啲諗法嘅，同埋我哋想突破港劇去查一單案或者介紹一單案嘅方法，以前就係三、四集，就有啲抽絲剝繭，揾到疑凶A、B，跟住唔係，原來C先係，跟住C就係問案室入面講哂件事出嚟，我哋想點樣去創新啲講故事，或者點令個故事更有追看性同思考性呢?