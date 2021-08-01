東京奧運｜童星吳諾弘成港隊超新星　IG狂貼女友相曬幸福名草有主

童星出身的吳諾弘（Lawrence）於周日（1日）跟張家朗、張小倫及蔡俊彥一同出戰東京奧運男子花劍團體賽，對戰俄羅斯奧委會。首次登上奧運舞台的Lawrence以後備身份入替，決心為香港隊取分打出驚喜，更將大比數的分數差距拉近，收窄差距，獲評述大讚前途無可限量。可惜港隊隨後以39：45不敵俄羅斯，但他的表現絕不比金牌得主張家朗遜色。香港隊轉戰男花團體賽名次賽，先以38：45不敵德國，及後與埃及爭奪第7名，兩軍的實力有差距，即使吳諾弘有傷在身，港隊仍然以45：21擊敗對手，以第7名完成東京奧運之旅。在完成比賽後，團隊接受訪問，Lawrence感謝香港人對他們的支持，對答誠懇，相信會「圈粉無數」！



今屆出戰男子花劍團體賽事的四人香港代表包括男子花劍奧運金牌得主張家朗（左二）、吳諾弘（右二）、張小倫（右一）及蔡俊彥（左一）。（FIE Facebook專頁）

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被問到Lawrence第一次出戰奧運，他表示︰「好興奮，琴日好緊張，咁大個仔第一次打比賽前瞓唔到。」之後續說︰「上場冇諗得咁緊張，最主要因為係團體賽，但如果個人賽未必畀到呢個表現，因為好似感覺上我自己一個上場，但係團體賽有師兄撐住，所以放膽啲打，覺得就算自己失分都冇所謂，師兄會幫我追到，所以發揮得開放啲。」不過事實上負傷上陣的Lawrence追了不少分，表現亮眼。

他之後又說︰「怯場梗係有，點會唔驚，奧運呢個咁大型嘅比賽，每一個運動員嘅夢想嚟，我覺得今次係幸運嘅，喺呢度想多謝好多香港人支持我哋，我收到好多唔同嘅message，IG followers由400幾去到萬幾，好多謝大家。」令在場人士都忍不住笑了，非常可愛！而截至1/8/2021 下午5時40分，他的IG已經有3萬名粉絲，比他在受訪時提及的萬多人還要多。

Lawrence表示原來比賽時拉傷了大腿肌肉，做訪問時站着也有點痛。（TVB截圖）

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現時Lawrence的IG已有2.2萬粉絲，他最新的一張相是跟一位女生合照，並寫道︰「Happy anniversary. Love you xo.（周年紀念日快樂，愛你。）」相信是Lawrence的女友，二人外表都非常合襯。另外，早前發文撐Lawrence的郭可盈又再在IG出po大讚他，寫道︰「Lawrence仔鬥志高昂、非常勇猛、爆炸力強、靈敏度高、勁度十足、十分出彩、超級出色、博到盡、勁有火有Heart。全場高潮，很有Style，為港隊力爭7分！港隊好嘢！在奧運場上留下超精彩的印記。」事關當年Lawrence仍是童星時，他曾跟郭可盈合作拍攝《酒店風雲》。

郭可盈上載了跟Lawrence的舊照。（IG@khy_official）

郭可盈後來又發文大讚Lawrence。（IG@khy_official）

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