東京奧運｜童星吳諾弘成港隊超新星　IG狂貼女友相曬幸福名草有主

童星出身的吳諾弘（Lawrence）於周日（1日）跟張家朗、張小倫及蔡俊彥一同出戰東京奧運男子花劍團體賽，對戰俄羅斯奧委會。首次登上奧運舞台的Lawrence以後備身份入替，決心為香港隊取分打出驚喜，更將大比數的分數差距拉近，收窄差距，獲評述大讚前途無可限量。可惜港隊隨後以39：45不敵俄羅斯，但他的表現絕不比金牌得主張家朗遜色。香港隊轉戰男花團體賽名次賽，先以38：45不敵德國，及後與埃及爭奪第7名，兩軍的實力有差距，即使吳諾弘有傷在身，港隊仍然以45：21擊敗對手，以第7名完成東京奧運之旅。在完成比賽後，團隊接受訪問，Lawrence感謝香港人對他們的支持，對答誠懇，相信會「圈粉無數」！
被問到Lawrence第一次出戰奧運，他表示︰「好興奮，琴日好緊張，咁大個仔第一次打比賽前瞓唔到。」之後續說︰「上場冇諗得咁緊張，最主要因為係團體賽，但如果個人賽未必畀到呢個表現，因為好似感覺上我自己一個上場，但係團體賽有師兄撐住，所以放膽啲打，覺得就算自己失分都冇所謂，師兄會幫我追到，所以發揮得開放啲。」不過事實上負傷上陣的Lawrence追了不少分，表現亮眼。
他之後又說︰「怯場梗係有，點會唔驚，奧運呢個咁大型嘅比賽，每一個運動員嘅夢想嚟，我覺得今次係幸運嘅，喺呢度想多謝好多香港人支持我哋，我收到好多唔同嘅message，IG followers由400幾去到萬幾，好多謝大家。」令在場人士都忍不住笑了，非常可愛！而截至1/8/2021 下午5時40分，他的IG已經有3萬名粉絲，比他在受訪時提及的萬多人還要多。
現時Lawrence的IG已有2.2萬粉絲，他最新的一張相是跟一位女生合照，並寫道︰「Happy anniversary. Love you xo.（周年紀念日快樂，愛你。）」相信是Lawrence的女友，二人外表都非常合襯。另外，早前發文撐Lawrence的郭可盈又再在IG出po大讚他，寫道︰「Lawrence仔鬥志高昂、非常勇猛、爆炸力強、靈敏度高、勁度十足、十分出彩、超級出色、博到盡、勁有火有Heart。全場高潮，很有Style，為港隊力爭7分！港隊好嘢！在奧運場上留下超精彩的印記。」事關當年Lawrence仍是童星時，他曾跟郭可盈合作拍攝《酒店風雲》。
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