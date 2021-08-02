雙生陌生人｜傳因男友郭子豪唔畀嘴黃庭鋒　鄧卓殷選擇辭演了事

早前有報道指，TVB新劇《雙生陌生人》中與黃庭鋒在沙灘激嘴的羅毓儀（Yuki）其實是「後補」，Yuki飾演的湯洛雯年青版—俞風，角色原型是《2018年度香港小姐競選》亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）。



鄧卓殷（圖右）於4月16日有份出席《雙生陌生人》的角色造型記者會。（資料圖片，葉志明攝）

據知，《雙》劇由開鏡至今已進行約3個月的拍攝工作，Amber的角色約數星期前才改由Yuki頂上。至於易角的原因，據知情人士透露，Amber辭演是因為男友郭子豪不希望她與黃庭鋒拍攝咀嘴戲份，Amber為尊重男友意願，最後選擇辭演，最後劇組即安排由Yuki頂上。劇集監製林志華接受《香港01》記者訪問時親認易角：「換角嘅原因我唔方便代佢（Amber）答，咁商討過之後，總之佢個角色我要換過第二個人做。」

據報道指，該場「沙灘咀嘴戲」並不算激烈，大概講述黃庭鋒和Yuki因絲巾被吹走後在沙灘上追逐，期間Yuki不小心將黃庭鋒撲倒在地上，繼而「蜻蜓點水」式輕輕親吻，感覺甜蜜。

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對於此事，Amber透過短訊回覆《香港01》訪問時表示：「我係因為私人理由無緣參與《雙生》拍攝，希望Yuki拍攝開心，（會唔會怕影響到個拍攝進度？因為據知你都開咗工，拍咗唔少戲份㗎喇喎？）無補充回應了，Thank you。」而另一方面，郭子豪接受電話訪問時亦表示不回應「其它人」的事。

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其實郭子豪與Amber一向愛得甜蜜，即使並不高調，但依然羡煞旁人。早前郭子豪在《Mean Talk》就公開與Amber的甜蜜互動，節目上他表示自己每晚都會與Amber視像通話，即使二人已經睡覺，視頻仍然會繼續，感覺是隔開「陪訓」，在旁的主持包括林盛斌、江美儀以及兩位嘉賓何廣沛和方紹聰都大感誇張。

真係Sweet到爆！（截圖）

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