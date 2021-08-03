瑤瑤自揭遭性騷擾經歷　被路人故意撞胸即爆喊：嚇到腦袋一片空白

台灣女藝人黃喬歆（瑤瑤）自節目台灣《我愛黑澀會》出道，至今活躍於各大綜藝節目，近期她在節目中坦言，因為有著傲人身材，曾在路上遭遇性騷擾，「突然有人衝過來，下一秒就伸手撐住我的胸部！」讓她腦袋瞬間空白，當場爆哭。



台灣綜藝節目《同學來了》播出「誰說大胸女孩才吃香？微胸部也是很夠用」主題，邀請安妮、蘿莉塔、Apple、黃喬歆、蔡小潔等來賓，分享生活中因身材所帶來的好與壞，身為「夠用組」的蘿莉塔（李家佳）認為小胸較時尚，「我有朋友身穿精品服飾，但因上圍太豐滿把品牌Logo撐到都變形了，瞬間有種『嬸味』。」安西亞則認為「大跟小的好壞都是集體意識，並沒有一定哪個比較好」。

有著好身材的黃喬歆（瑤瑤），經常在社群中分享火辣美照，她提到過去因身材而遭騷擾的不堪經驗，「走在往捷運站的路上，突然有人衝過來，下一秒就伸手撐住我的胸部！」坦言那30秒的時間腦袋一片空白瞬間爆哭，「我以前都說要是遇到色狼一定打爆他，但自己遇到的當下就嚇傻了，現在想到還是有氣！居然沒有抓住他！」主持群除替她抱不平，也不忘叮嚀要多注意自身安全，若是遇到這種狀況一定要讓他們受到法律的制裁。

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俄羅斯女神安妮來台發展將近10年，仍舊無法適應台灣人對於女生「要穿內衣」的保守想法，而她個人也不喜歡被束縛的感覺，坦言「有時候來工作也不穿！」此話一出讓在場所有人嚇壞。在國外不穿內衣不會遭異樣眼光對待，來台灣卻因Instagram上一張無罩照片引發網友熱烈討論，甚至還上了新聞，讓她十分困惑。除此之外她也分享過去前男友帶她去見家人的趣事，對方為求她穿內衣再出門，特地買了一個包送她，讓她忍不住大嘆：「為什麼要這樣，自然不好嗎？」

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