東京奧運 | 德國女子體操隊首着全身式隊服　抵制體育界「性化」

2020東京奧運賽程過半，各國運動健將都全力以赴，為自己國家贏取榮耀，同時也體現出奮力拼搏、互相尊重的體育精神，令觀眾也熱血沸騰。



在女子體操比賽中，服裝同妝容都是一大亮點，與眾不同的是，德國女子體操隊今次身穿長至腳踝的全身式體操服，顛覆女子體操運動員穿三角體操服的傳統，格外引人注目。德國體操聯合會表示，這樣着裝的目的是抵制體育界的「性化（sexualization）」以及對女性身體的凝視。據悉，這一舉動符合國際體操聯合會規定，同時也得到其他國家運動員支持。

德國女子體操隊的隊服顛覆傳統。（Instagram@pauline_schaefer）

在東京奧運會開幕之前，保加利亞舉行了2021歐洲沙灘手球錦標賽，當中挪威女子手球隊因拒絕穿比堅尼褲，換上短身legging褲上場，導致被罰款1500歐元（約1.4萬港元），引起網友強烈不滿，紛紛譴責歐洲手球聯盟，美國歌手P!nk也在Twitter聲援挪威女子沙灘手球隊，表示為她們反抗性別歧視的「制服規則」感到驕傲。由於爭議太大，歐洲手球聯盟最終將罰款回捐給了挪威手球聯盟。

其實一直以來，一些室外運動例如沙排女運動員的比堅尼褲，網球女運動員奔跑過程中短裙被吹起，鏡頭都會對準她們的屁股，包括田徑女運動員的身材也會被特寫。2011年，國際羽毛球聯盟曾要求女性運動員才參加大賽時必須穿短裙或裙褲，目的是為2012年倫敦奧運會女子羽毛球項目造勢，吸引更多觀眾。因此，在2012年倫敦奧運會上，鏡頭對準了很多沙排、網球運動員的胸部與臀部。而在9年後的東京奧運中，奧運轉播服務的總經理Yiannis Exarchos在開幕前曾對媒體表示：「我們要呈現『Sport appeal』運動吸引力，而不是『Sex appeal』性吸引力。這次轉播，大家不會看到我們過去習慣呈現的方式，比如身體部位的特寫，以及運動員服裝上的特點。」

沙灘排球的女運動員基本都是以sports bra與三角褲比賽，因此經常會遭到「男性凝視」的鏡頭。（VCG）

對於德國女子體操隊的這一舉動，網友們也各抒己見：「她們愛怎麼穿就怎麼穿，又不是奴隸」、「別讓父權社會為所欲為，德國女孩們做得好」、「重點是，如果女人覺得衣服很暴露，她們有權選擇遮起來」等，大家都予以支持。