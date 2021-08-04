東京奧運︱「牛下女車神」李慧詩正式出戰　細數17位圈中單車好手

撰文：陳栢宇
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曾於倫敦奧運為香港贏得銅牌「牛下女車神」李慧詩今日（4/8）在東京奧運出戰場地單車競輪賽首圈，除了李慧詩，香港亦有不少單車好手，當中更包括多位圈中人，點擊下圖逐個了解：

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