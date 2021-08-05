柳應廷新歌點擊率奇低　網民嬲嬲︰對唱歌有熱誠嗰個反而少人留意

人氣組合MIRROR近來成為廣告商的寵兒，位位成員都可以獨當一面，有不同的工作，有人擅長唱歌、有人拍劇出色。日前，在網上討論區有網民以「Jer（柳應廷）比其他mirror成員人氣低，係咪外貌同娛樂性不足？」為題，發文表示︰「新電影主題曲連20萬view都無，尋日隻1700蚊限量簽名碟賣左（咗）成日先賣完二百隻，Fans club 無咩戶外應援活動，其他成員fans 瘋狂課金賣巴士廣告。音樂成績係好903狂人爭緊十大，男銅今年都有機會。明明係mirror中唱功同音樂風格突破數一數二，jer人氣好似低左（咗）少少，走音果d人氣仲高d，點解嘅？」引發其他人的討論。



其實Jer的人氣不算低。（IG@jeremylaous）

雖未知限量簽名碟的銷售情況是否如發文者所講，不過Jer為電影《媽媽的神奇小子》主唱的歌曲《神奇之路》在YouTube的點擊率的確奇低，以往Jer的歌曲「閒閒哋」也有一百萬點擊率，但截至8月4日下午8點半，《神奇之路》就只有21萬點擊率，且歌曲經已推出一星期。至於應援活動，也的確未有像其他成員般，一出歌就有鋪天蓋地的活動支持。網民持不同意見，有人說︰「對唱歌最有熱誠嗰個反而最少人留意」，也有人留言表示不認同︰「佢都算最紅既五六個，而且賣唱功應該紅得耐」、「係咪無宣傳咋？唔講都唔知有新歌」、「Singer同偶像係兩樣嘢，Jer is a singer.」等等。

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同場加映︰MIRROR、ERROR佔過半本地廣告市場 邊個成員先係正牌吸金王？

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