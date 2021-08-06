姜濤新歌獻已故摯友　填詞人林若寧公開對方千字文：讓我悲痛欲絕

男團MIRROR成員姜濤今日（6日）推出第八首歌人單曲《Dear My Friend,》，早前他預告新歌是獻給已故摯友阿Kin（花名「中鋒」）的一封信，希望透過歌曲跟對方好好道別亦望摯友能安息。今年三月，阿Kin打籃球時感不適並由姜濤陪同入院，可惜阿Kin未能走出鬼門關，姜濤日前連出12個IG限時動態與阿Kin「對話」，不捨之情令人非常心酸。



姜濤推出第八首歌人單曲《Dear My Friend,》，新歌是獻給已故摯友阿Kin（花名「中鋒」）的一封信。（IG/ @keung_show）

填詞人林若寧接受訪問時說這次創作是在還未收到旋律時已收到姜濤長長的文字，字裏行間坦率直接地流露出對摯友的掛念與感情，他便將這份思念化成文字，願所有離開的人化作天上的星星，抬頭便能相見。不少樂迷坦言歌詞第一句「聽到沒有 慶幸當天你在球場邂逅」已十分催淚，相信天上的阿Kin定能聽到姜濤的心聲。

姜濤日前連出12個IG限時動態與阿Kin「對話」，不捨之情令人非常心酸。（IG/ @keung_show）

以下是姜濤給林若寧的文字：

「新歌想要獻給一位已故摯友（花名：中鋒），他為人質樸憨厚，約三十歲的年紀竟還沒有談過一次戀愛，沒有牽過女生的手，性格單純到讓人懷疑。他的生活無欲無求，多年做著同一份技術類工作，沒有想要飛黃騰達的目標和願望，只求平淡地過好自己的生活。

我們識於微時，當時的我和他一樣身材肥胖而且癡迷於籃球，偶然的機會相識後便常常約在維園球場揮灑汗水、練習球技。同行的還有另一位好友—占士，我們自稱為「維園球場三劍客」，和他們相處的時光總是最快樂、最無拘無束的，這也在很大程度上彌補了我從小沒有兄弟姊妹的遺憾。當時我們的終極夢想是等都成家了，帶著各自的老婆孩子一起到美國打街球。

還記得從前參加大大小小的選秀比賽，中鋒都會到現場給我加油打氣；在減肥的痛苦日子裡，中鋒願意陪我到健身房運動減脂；假期也常和他結伴到台灣、日本旅行，吃遍當地美食；亦曾一起跨年，在維港岸邊觀賞新年花火，許下新年願望。而當我幸運踏上演藝圈道路後，中鋒也一如往常，在我身後默默給我支持、鼓勵。

但天意弄人，在今年三月份的一個晚上，中鋒在和我們一起打完球回家路上，突然倒地抽搐，召來急救車後，我陪同他一起到醫院急救室，可惜最終醫生無力回天，中鋒就此離開人世，留下無限遺憾，也讓我們悲痛欲絕。

故此，我想出一首歌懷念這位曾陪伴我多年，情同手足的兄弟。」

姜濤曾經邀請阿Kin上《全民造星》：

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