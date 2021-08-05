姜濤新歌送猝逝摯友　連發12個IG Story傷心對話：你聽唔聽到？

男子組合MIRROR在暑假陸續推出新歌，今個星期輪到姜濤。今年4月，姜濤的摯友阿Kin（花名「中鋒」）打籃球時不適，姜濤陪同入院，可惜阿Kin未能走出鬼門關。姜濤曾在直播中表明，會造一首歌道別，希望摯友安息。

姜濤昨晚上載相片，寫上「Dear My Friend」，並連出12個IG story與阿Kin「對話」，令人心酸。姜濤先tag了阿Kin的IG，親暱地叫朋友「白痴仔」，再交代自己會獻上新歌：「頭先監製send咗八胎（第八首個人單曲）final version俾我，你聽唔聽到？我盡咗力架啦，以前你成日覺得我啲歌一般，呢隻你滿意啦。」

姜濤新歌送給離世的好友阿Kin。（IG@keung_show）

姜濤再交代近況，之前見過阿Kin家姐，保證只要好友父母願意，一定會去探望好友父母。最近與朋友打波，亦取代了其中鋒位置，又提醒好友在另一端要識女朋友。最傷心是姜濤說剛才發現WhatsApp已無法聯絡：「以前嘅對話紀錄冇晒，不過好彩啲相仲喺度，同你大部份傾偈都係當面。」

姜濤連出12個story與好友「對話」。（IG@keung_show）

新歌MV昨日才通宵起貨，會加入阿Kin的片段，姜濤希望可以親自送到阿Kin家，與好友父母一起欣賞，承諾以後只要有需要，會盡力幫忙。姜濤又說自己最近好攰，與身邊人相處不好，對之後要做的事沒有太多信心，私下找了舊朋友訴苦，找回私人時間，約定阿Kin以後老了再相見。

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姜濤曾經邀請阿Kin上《全民造星》：