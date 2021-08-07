呂爵安吸600粉絲逼爆商場　網民跪求與蔡俊彥合唱：唔介意一齊玩

MIRROR成員呂爵安（Edan）和陳欣妍（Shirley）今日（7日）於荃灣商場出席電影《反轉方舟動物園》宣傳活動，吸引超過600名粉絲現身撐場。由於商場二樓圍起隔板，粉絲只能圍繞地下中庭觀看，第一排的「爵屎」（Edan粉絲專稱）表示今早5時半便到場排隊。活動未開始，現場已不時高呼：「呂爵安，宇宙第一」，場面非常墟冚。



MIRROR成員呂爵安於荃灣商場出席電影《反轉方舟動物園》宣傳活動，吸引超過600名粉絲現身撐場。（葉志明攝）

Edan於下午1時45分從商場扶手電梯出場，全場隨即尖叫聲四起，Edan立即揮手向粉絲打招呼。活動上，Edan和Shirley與粉絲玩遊戲，勝出的一方更獲得與偶像自拍的機會，令台下的粉絲羨慕不已。Edan接受《香港01》訪問時感謝粉絲的支持，得知有Fans早上5時半便到場時更露出驚訝的樣子：「係咩？快啲返去瞓覺，多謝佢哋！」

首次為動畫配音，他表示是一大挑戰：「收到配音通知係嚇親，佢係咪搵錯人呀，因為自己咬字、語速都比較有問題，但當真係搵我時，我就要接受呢個挑戰，作為一個訓練過程。」Shirley大讚Edan配得很好，絕對沒有問題。Edan現時不單只忙於為動畫宣傳、拍攝《膠戰2》，更努力操肌，他笑言成果暫時保密：「點解着咁厚就係驚嚇親大家，暫時情況OK，差《大叔》嗰時少少，希望可以超越《大叔》。」

Edan於下午1時45分從商場扶手電梯出場，全場隨即尖叫聲四起，Edan立即揮手向粉絲打招呼。（葉志明攝）

香港劍擊隊成員蔡俊彥是Edan大學時期的室友，日前更特意演唱Edan新歌《小諧星》，問到二人會否有機會合唱，Edan就為粉絲帶來好消息：「如果大家想聽，我都唔介意同佢一齊玩。我都唔知佢咁鍾意我啲歌，嗰次訪問後先知原來佢成日聽我啲歌，估佢唔到。見到佢喺國際賽事為香港比賽，好戥佢開心、好感動，希望佢可以繼續努力加油，唔好掛住唱歌，練返多啲劍。」

姜濤日前連出12個限時動態與已故摯友「對話」，令網民非常心酸，Edan說姜濤情緒穩定了很多：「佢前排情緒有啲唔穩定，而家好咗好多，大家可以放心。聽到佢首歌曲嘅故仔有起雞皮，好感動。呢首歌唔係一首作品咁簡單，好有意思，希望佢盡快過到去。」《E先生連環不幸事件》突破六百萬點擊，《小諧星》亦將近二百萬，Edan預告會有下一首歌。而因合作拍攝《臺灣文西Only You》與羅家英變得友好的Edan說對方不時都會發送長輩圖給他：「佢都有留意《大叔的愛》，問我有冇鍾意咗男仔，好可愛，希望得閒可以同佢哋飲下茶。」

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