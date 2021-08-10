家長谷瘋傳Coffee囝囝要日返兩間幼稚園　真人解釋：係自己大頭蝦

今年10月先滿三歲嘅伯伯，由於媽媽大頭蝦原因報錯班，所以今個星期會輪流返兩間學校。(ig圖片）

Coffee囝囝翟德彥（伯伯）去年開始入讀讀綠茵英文國際幼稚園（日出康城分校）嘅學前班（PN班），仲記得當時由於疫情關係，伯伯全副武裝上陣的模樣，十分可愛。近日有家長喺媽媽群組指Coffee安排伯伯喺新學年返兩間學校，一間為綠茵、另一間為深受不少星媽歡迎嘅St. Catherine's International Kindergarten（下稱St. Cat）。

今日返St. Cat嘅PN班，Coffee表示由於家住將軍澳，所以如果真係入讀St. Cat，單係每日返學就要花近一小時在交通上。(影片截圖)

今早Coffee在 IG動態上載伯伯嘅返學片段，只見伯伯身穿St. Cat枚服，其後她再上載與網友的對話截圖，並指自己報錯學校，搞到伯伯有機會要讀多年PN班。Coffee接受《香港01》表示伯伯接下來一星期，將會分別出現在St. Cat的PN班以及綠茵的K1班。「其實真係因為自己報錯班，所以呢幾日會比佢返St. Cat睇下會唔會好悶，今日見佢上堂唱歌、跳舞都投入，但有啲位都覺得佢悶；下星期就會返綠茵，唔會一日返兩間啦，雖然我知有唔少家長有咁做，但呢個唔係我style。我都有同佢解釋係因為媽媽搞錯咗所以有咁嘅安排，佢自己似乎係鍾意綠茵多啲，應該係因為阿伯性格，唔係咁鍾意環境改變，哈哈！本身安排佢讀PN班係想佢成熟啲，但老師都話佢已經夠晒熟，真係好似阿伯咁。」

Coffee有喺綠茵交留位費，所以下星期伯伯會返綠茵嘅K1班。(IG圖片）

Coffee透露其實除了以上兩間學校之外，英基國際幼稚園以及啟思幼稚園亦都取錄了伯伯，但Coffee本人偏向St. Cat。「而家都好掙扎，因為如果佢繼續喺綠茵讀，到報小學時會因為細B關係而有啲蝕，但呢間學校先生都好錫佢，同埋佢哋都有話過雖然BB係全班最細，但表達能力係頭幾位，有叫我唔使擔心太多。雖然我覺得佢讀多年PN班唔會死，因為其實上年大部份時間都喺屋企上堂，但老公就覺得如果佢有能力讀K1點解唔去試，所以我而家都睇緊St. Cat安唔安排到佢轉K1，不過我知條隊都排到好長。」Coffee表示由於發現有家長在組指討論她安排伯伯日返兩間學校，怕被誤會才公開說明：「不過我做咩都一定有人話錯架啦，預咗，雖然今次真係自己大頭蝦報錯。」