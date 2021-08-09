韓子亮被昔日好友保錡翻舊帳 出粗口歌反擊宣洩不滿：佢好反骨

韓子亮將控訴寫成歌詞宣洩不滿。（陳順禎攝）

歌手韓子亮今日（9/8）現身銅鑼灣為首支粗口新歌《Cuz I’m TL》宣傳造勢。被問到為何要創作粗口歌？子亮直言：「其實我入行都差不多五年時間，而且都出過好多作品，係咁嘅情況下，自己就諗不如大膽啲，做一隻從來都未做過嘅嘢，加上未入行之前我係冇諗過會俾人蝦，但原來入咗行真係會俾人蝦喎，咁俾人蝦積積埋埋，點都有啲情緒，咁所以就寫咗呢首歌。」

問到是否被昔日好友保錡欺負？子亮深呼吸一口氣說：「喺佢未紅嗰兩三年時間，不斷喺佢嘅演唱會同節目入面，經常話自己見到支咪就好恐懼，經常重提話我搶走佢支咪事件。其實我都想為自己平反，所以將自己嘅情緒寫咗落呢首歌度。咁我係承認自己當時攞佢支咪嘅處理手法係唔好，而且唔成熟，我係要同佢講聲唔好意思。」

韓子亮直指保錡為人反骨。（受訪者提供）

子亮續說：「其實當日主辦單位只係邀請我一人出席表演，但我為咗想佢多啲曝光機會，所以叫咪佢一齊出席。點知上到台我支咪冇電，加上自己好焦急，快手就攞咗佢支咪，心諗大家係組合應該會有共識，唔會介意。但到今時今日佢不時重提呢件事去自我宣傳，我係好唔開心，好唔舒服。（同保錡仲係朋友？）其實佢之前有搵過我上佢嘅節目，心諗佢份人咁假，肯定冇好嘢，於是我就推咗佢。點之節目出咗行之後，原來係重演當日我搶佢支咪嗰件事，我唔睇都唔記得有呢件事。」

對於同昔日好友保錡感情不在，子亮感慨萬分說：「其實當時我哋真係好好朋友，日日都見面傾心事，仲會影好多合照。不過，到佢而家成咗名點會再理你。」再被問到保錡是否一個很有機心的人？子亮直言：「佢係一個非常有機心而且反骨嘅人嚟。」