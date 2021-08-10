海陸勁技場︱蘇小小成全晚焦點　貼身橙色泳裝搏到盡

ViuTV全新綜藝節目《海陸勁技場》昨天（9日）首播，第一集便是水運會，一眾ViuTV藝人分了速度組與激情組之爭。節目播放完畢後，激情組成功成了首集的焦點，因為李昭南和蘇麗華（蘇小小）的搏盡去玩，加上她們原本擁有傲人身材，不少觀眾都非常專心看她們的表演。

不少觀眾看完首集雖然被女嘉賓的身材吸引，但對於節目評價卻一般，去到ViuTV的Facebook專頁中有一堆網友批評《海陸勁技場》質素不高，更直言像TVB式胡鬧節目，賣弄女藝人的身材，意識極淫，「露唔係問題，最緊要有point」、「獎門人呀？」、「件泳衣咩料 好嘔心 」、「呢d咁既低級趣味節目仲有人睇架咩？唔好做做下變左cctvb啦」。

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蘇小小憑《ERROR自肥企画》中一幕穿緊身衣服顯露她的姣好身形，播出後榮升IG女神。網民不時都會討論她的樣貌和身形是否真材實料，雖然蘇小小有拍片證實自己是真材實料，但早前網上言論令她壓力很大，甚至在IG發布長文放負，不過現時她已經處理好情緒，再次活躍於社交網站，雖然負平多多，但也無阻她人氣高企，現時IG粉絲人數接近30萬。

蘇小小現時擁有接近30萬IG Followers！

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