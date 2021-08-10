羅天宇驚傳秘戀何依婷4個月情不自禁公然拖手　拍拖夾公仔勁sweet

一向有「女神收割機」之稱，現年33歲的羅天宇，無論是前度女友包括苟芸慧、湯洛雯，抑或是緋聞女友如陳瀅以及戴祖儀，個個都是女神級別，可見他冧女有一手，魅力驚人。近日就有報道傳出羅天宇又有新戀情，而對象就是與他合作主演新劇2021版《十月初五的月光》的女主角何依婷。

現年27歲的Regina是2017年港姐亞軍，有靚樣兼身材Fit爆，同樣是女神級別。有傳羅天宇與Regina已經秘戀4個月，更被指在該劇的煞科宴上情不自禁偷偷拖手，又拍拖去夾公仔，相當Sweet。可是，有指Regina的媽咪並不贊成女兒這段戀情，因為她覺得羅天宇形象花心，而女兒形象乖乖女加上開始備受力捧，前途可謂一片光明，故不希望女兒會因拍拖阻礙到演藝事業的發展。

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緋聞女友個個都係「女神」：

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Regina接受傳媒訪問時，即否認戀情甚至大呼冤枉，直言與羅天宇不是很熟，拍劇時是朋友，但是自己不想與工作拍檔有不必要無謂的關係，她否認兩人有在煞科宴上偷偷拖手，表示只在拍劇時有拖手，又解釋夾公仔是劇集情節，並非他們約會去夾公仔，完成拍攝工作後就沒有私底下見過面，也完全沒有聯絡好。Regina指有關傳聞好無聊，希望大家不要亂諗。

何依婷否認與羅天宇的戀情。(何依婷ig)