晚吹｜陳海寧爆爸爸同阿Dee更加撞樣　回應193緋聞被追擊到口窒窒

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到氣質美女陳海寧（Isabella）和新一代型男演員黃溢濠做嘉賓，Isabella不時被指跟ERROR扯上關係，除了因為被指跟成員阿Dee（何啟華）撞樣而有「Dee姐」之稱外，也因為跟193（郭嘉駿）傳緋聞而引起討論，這次她一一回應以上的話題。



原來Isabella和沈殷怡（Shirley）是「酒腳」。（IG@isabellaaaaa）

娟姐提到Isabella跟ERROR成員似乎有千絲萬縷的關係，原來他們一早就認識，到《辣伙頭》重遇，講到跟「Dee哥」的相處，Dee姐說︰「有一日我做嘢有啲唔開心，然後佢就send咗個message畀我話『I will always support you.』其實係好老套㗎，勁似我細佬send畀我嘅嘢，但係我覺得好窩心，超似一個阿哥會send嘅嘢，好多謝你。」娟姐追問Isabella覺得自己跟阿Dee似不似樣，她回應說︰「其實我覺得佢係有啲似我阿爸嘅阿Dee真心（邊部分？）隻眼似，但係啲人可以似到覺得一模一樣，我就開始有啲懷疑啦。（娟姐︰呢啲係咪叫做夫妻相啊？）重點係，點解你會覺得兩個人似樣，會有夫妻相呢？」

Isabella大爆阿Dee的窩心事。（電視截圖）

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之後娟姐就「入直路」，表示受193「老婆們」（193粉絲名）委託下，要問Isabella和193是什麼關係，Isabella回答是朋友。娟姐再表示因為網民們找到他們IG的蛛絲馬跡，Isabella的IG相都是超高炒，惹人猜測是由193操刀的，當事人試圖解圍︰「其實講真我（身高）165啫，所以高過我嘅男孩子好多。」娟姐再問︰「咁啲相係咪193幫你影嘅？」這時Isabella笑笑口呆了半秒，再大呼︰「唔係！唔係！」連強尼也忍不住說︰「精彩精彩！」笑Isabella「口窒窒」。

Isabella在節目中不斷被「逼供」她跟193的關係。（IG@isabellaaaaa）

娟姐不斷進擊︰「究竟你同193有冇發展嘅可能？」Isabella就表示暫時都是朋友。黃溢濠試圖將話題帶開，娟姐又再問Isabella跟193如何認識，她說︰「我哋有合作過㗎，我哋《辣伙頭》識㗎啦，保錡都係《辣伙頭》識㗎。（娟姐︰冇人想知保錡！我問緊你，你同193會唔會有可能發展啊？）喂，聽日我都唔知自己會唔會死啦，點知聽日……（娟姐︰咁即係有無限發展可能？）都有無限嘅唔發展可能。」

Isabella明言不想得罪193的「老婆們」。（IG@isabellaaaaa）

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最後，在娟姐仍不放棄下，Isabella說︰「我只可以咁講一樣嘢就係，我覺得我而家呢個年紀，如果我遇到任何我真係喜歡嘅人呢，我係會好好把握嘅，但係你唔需要對號入座，I mean任何喜歡嘅人。（娟姐︰193係其中一個！）唔係！求吓大家，你唔好令到3萬個『老婆』攻擊我。」又說︰「認真嘅，無論個對象係邊個，我都會選擇低調，我一路以嚟都係咁。」最後強尼也不忘「抽水」︰「低調，但係人高就好難低調。」

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