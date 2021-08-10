模特兒Coco騙財下集　選美苦主再揭疑似搶舖奸招：叫記者開大龍鳳

無綫資訊節目《東張西望》昨日（9日）報道指有名叫「Coco」的娛樂圈model，與胞弟開飲品店時有糾紛，合夥人陳小姐投訴被騙去25萬元。

今日《東張》繼續報道，另一位受害人、選美出身的陳紫其（Miki）2018年認識Coco，該年底Miki與另一大股東準備開台式飲品店，當時Coco夾25萬一起成立公司，三人曾去台灣學沖奶茶。

《東張》再找到另一受害者Miki。（截圖）

《東張》再找到另一受害者Miki。（截圖）

原本飲品店準備在2019年3月試業，不過Miki發現Coco偷步開張，聲稱自己一個人投資7位數生意，Miki怒斥：「好記得係3月23日佢自己偷偷地開張，叫啲記者去開大龍鳳，扮自己經營。」Miki透露Coco曾向另一股東提出，向兩人退錢自己經營，但最終無下文，更私自向台灣方面更新代言合約，而退錢一事亦無下文。

至同年4月，Miki發現飲品店大閘鎖被換了，報警後Coco胞弟現身聲稱自己是老闆，Miki說：「佢只係員工，佢話自己係大股東，間舖係佢嘅，我覺得好離譜。我哋報警，叫我哋雙方都交文件，警察都話佢啲文件好可疑。」Miki的律師發現，Coco在3月25日向公司註冊處申請，辭去Miki與另一位股東董事身份，再委任胞弟做董事，並給予胞弟股份，而公司資金被轉往Coco與胞弟的新公司，2019年尾，法庭終決Coco的申請無效，但事件至今Miki仍未收到賠償。

《東張》指曾聯絡Coco但未獲回覆。另外，與報道中所指的Coco極相似的袁晴晴，今日回覆《香港01》表示：「本人已將事件交由律師處理，稍後會再作回應和交待。」

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