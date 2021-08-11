香港小姐2021︱粗口佳麗梁允瑜自知形象差　跌入淘汰區靠一招自救

無綫舉行的《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，一連8集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》真人騷，昨晚播出了第二集。第二集一開始繼續是佳麗自我介紹及師姐搶人環節，繼第一集的余詠童、葉靖儀後，今集「翻版楊采妮」梁凱晴（Carina）及「Cute版鍾嘉欣」張嘉倩（Michelle）亦成為師姐爭奪目標。Carina最終情歸張嘉兒與盈盈率領的橙隊，她說：「好多人都話我似楊采妮，但我想比賽完後，大家會記得我係香港小姐梁凱晴。」

港姐真人騷。

賽前熱門梁允瑜（Chloe）因之前曾傳負面新聞跌入危險區，Chloe說：「我有好多負面新聞，自己形象好差，所以有預料咁嘅情況出現。」顯然有點失落的她在10秒鐘自救環節真摯獻唱《假使世界原來不像你預期》，最終獲向海嵐邀請加入綠組：「我好想幫佢，我想認識呢個女仔，我想知佢係咪真係我報道見到嘅嗰種性格。」

分組完畢後，一眾師姐分別為師妹組員舉行了四場別開生面的歡迎派對，主題組組不同，而且每組師姐均有為組員貼心準備食物和禮物。當中以粉紅組的劉倩婷最具心思，與堪輿學家李丞責結婚多年的她，似乎盡得老公「真傳」，親手準備了大批九紫貝母海珠桃花瓶送贈師妹，幫忙她們催旺人緣及桃花：「選香港小姐除咗要有能力和實力，亦都非常需要觀眾緣，所以呢個係送畀你哋for good luck嘅。」

水着上陣。

本集另一高潮則是晉級賽評審團四位評審：有無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、港姐形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸齊齊現身STAY-cation，決定首名冇得Stay佳麗；最終曾陷危險區的趙美倫（Mona）因紅組在首輪獲得最低分數而要率先離開，好姊妹余詠童（Trixie）因而哭濕衣衫，並邊落淚邊剖白：「冇諗過第二日就已經要咁，然後第一個就係我嘅好朋友。」除了面對組員離開，紅組更被罰瞓天台兼冇得沖涼，嚇得邵初呆若木雞，關楓馨則阿Q精神自我安慰：「好彩冇落雨。」盡顯佳麗純真一面。

余詠童喊到衫都濕埋。

《2021香港小姐競選》第三輪淘汰後20位入圍佳麗。（資料圖片）

最終20位入圍佳麗分別有：陳聖瑜、陳懿德、張嘉倩、戴佳敏、葉靖儀、關楓馨、劉珍寶、梁凱晴、梁菁琳、梁允瑜、宋宛穎、莫韻諰、伍韻婷、施茉莉、邵初、王嫿嫿、王嘉慧、楊培琳、余曉蕙和余詠童。

第1-10位佳麗泳裝：

+ 15

第11-20位佳麗泳裝：